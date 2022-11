Sông Lam Nghệ An chia tay thủ môn Lê Văn Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho mùa giải 2023, đội bóng xứ Nghệ đã tiến hành thanh lọc lực lượng. Sau khi lão tướng Trần Đình Đồng quyết định giã từ sân cỏ, đến lượt thủ môn Lê Văn Hùng cũng không được Sông Lam Nghệ An giữ lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, thủ môn người Nghĩa Đàn đã có tổng cộng 18 năm cống hiến cho các đội trẻ và đội 1 Sông Lam Nghệ An. Trước khi rời khỏi sân Vinh, Lê Văn Hùng cũng đã giành được những danh hiệu cao quý. Điển hình như chức vô địch tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2009, chức vô địch tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2014 và chức vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Đặc biệt là với những màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn vào thành tích vô địch của U17 Sông Lam Nghệ An tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2009, Lê Văn Hùng đã được Ban tổ chức trao cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Nên nhớ, trong trận chung kết với U17 Đồng Tháp, ở phút bù giờ cuối cùng, Lê Văn Hùng đã cản phá thành công quả đá penalty của cầu thủ Phạm Công Hiển để bảo toàn tỷ số 1 - 0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Mặc dù được đánh giá cao về mặt tài năng, nhưng thủ môn sinh năm 1992 lại không thể hiện được nhiều trong màu áo Sông Lam Nghệ An ở những giải đấu chuyên nghiệp. Ngoài việc phải cạnh tranh vị trí với Trần Nguyên Mạnh rồi Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Hùng cũng thường xuyên bị chấn thương đeo bám. Thậm chí là có những mùa giải, thời gian ở trong phòng y tế của Lê Văn Hùng còn nhiều hơn thời gian tập luyện và thi đấu cùng đồng đội.

Theo thống kê, trong 8 mùa giải khoác áo Sông Lam Nghệ An (2015 - 2022), Lê Văn Hùng chỉ được ra sân vỏn vẹn 9 trận, với thời lượng 731 phút tại đấu trường V.League. Riêng ở mùa giải năm nay, Lê Văn Hùng cũng chỉ được bắt chính 2 lần (Sông Lam Nghệ An thua SHB Đà Nẵng 1 - 3 tại vòng 8 V.League 2022 và Sông Lam Nghệ An thua Bình Phước 1 - 2 tại vòng loại Cúp Quốc gia 2022). Đây là những con số không tương xứng với tài năng của Lê Văn Hùng.

Được biết, hiện Lê Văn Hùng vẫn chưa tìm được bến đỗ mới./.