Sông Lam Nghệ An đang 'chảy máu' hàng loạt?

(Baonghean.vn) -Mùa giải V.League 2023 chưa kết thúc nhưng Sông Lam Nghệ An đã phải chia tay hàng loạt trụ cột. Điều này phần nào gợi nhớ đến mùa giải 2020 khi mà đội bóng xứ Nghệ cũng phải nói lời từ biệt với nhiều cầu thủ chất lượng.

Chia tay người gác đền

Sau khi mùa giải 2019 kết thúc, thủ thành sinh năm 1991 này đã chia tay đội bóng quê hương để gia nhập Câu lạc bộ Viettel. Tại đây, Nguyên Mạnh cùng với Quế Ngọc Hải đã giúp cho đội bóng ngành Quân đội vô địch V.League năm 2020. Hiện tại, thủ môn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam này vẫn đang chứng tỏ mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại V.League trong màu áo câu lạc bộ Thép xanh Nam Định.

Thủ thành Nguyễn Văn Hoàng chia tay Sông Lam Nghệ An sau 4 mùa giải gắn bó. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Người được Sông Lam Nghệ An đem về thay thế cho Trần Nguyên Mạnh chính là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Phản xạ nhanh nhẹn, ra vào hợp lý, Nguyễn Văn Hoàng đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ khỏa lấp đi khoảng trống Nguyên Mạnh để lại. Tuy vậy, sau khi mùa giải 2023 kết thúc, thủ môn người Tân Kỳ đã chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An để tìm bến đỗ mới.

Xáo trộn hàng phòng ngự

Bên cạnh sự ra đi của Trần Nguyên Mạnh thì Sông Lam Nghệ An còn phải chia tay hậu vệ Trần Đình Hoàng và trung vệ Damir Memovic. Với 25 lần ra sân tại V.League 2019, Trần Đình Hoàng và Damir Memovic là những trụ cột không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Chính sự xuất sắc của bộ đôi này góp phần giúp cho Sông Lam Nghệ An có hàng thủ xuất sắc nhất giải đấu (chỉ để thủng lưới 26 bàn thua). Cũng chính sự xuất sắc này đã giúp cho Đình Hoàng và Memovic nhanh chóng tìm kiếm được bến đỗ mới sau khi V.League 2019 kết thúc.

Quế Ngọc Hải và Vytas đã có những đóng góp đáng kể cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cũng như mùa giải 2019, mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An đã phải chứng kiến sự chia tay của Đội trưởng Quế Ngọc Hải và trung vệ ngoại Vytas Gaspuitis. Với những sự chia tay này sẽ khiến cho hàng thủ đội bóng xứ Nghệ suy giảm đáng kể. Đặc biệt là đẳng cấp và kinh nghiệm của Đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đã giúp cải thiện rất nhiều hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An ở 2 mùa giải vừa qua. Do đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải gấp rút tìm một trung vệ ngoại chất lượng để gia cố lại hàng thủ.

Trái tim của hàng tiền vệ

Mùa giải 2019 chính là một trong những mùa giải thành công nhất của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Với 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau 23 lần ra sân tại V.League, Hồ Khắc Ngọc chính là trái tim của hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ. Do đó, Câu lạc bộ Viettel đã nhanh chóng ký hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1992 này sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Chính sự ra đi này đã khiến cho Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế xứng đáng trong những mùa giải gần đây.

Ai sẽ là người thay thế cho Phạm Xuân Mạnh ở mùa giải mới? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở mùa giải năm nay khi mà đội bóng xứ Nghệ đã phải chia tay tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Có thể khẳng định, Mạnh Kalou chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây. Dù thi đấu ở vị trí và vai trò nào, Phạm Xuân Mạnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, sự ra đi của cầu thủ gốc Yên Thành này sẽ khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật đau đầu trong việc tìm người thay thế xứng đáng.

Tiền đạo ngoại binh

Trước khi tái hợp Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2022 thì Michael Olaha đã chia tay đội bóng xứ Nghệ để đi tìm thử thách mới tại châu Âu. Sau 25 trận tại mùa giải 2019, tiền đạo người Nigeria đã ghi được 5 bàn thắng, 4 đường kiến tạo. Một con số chấp nhận được nếu so sánh với những bản hợp đồng thất bại như Peter Onyekachi, Alagie Sosseh tại mùa giải 2020.

Olaha đang là ngoại binh duy nhất của Sông Lam Nghệ An tại thời điểm này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cũng như Olaha, Jordy Soladio đã thi đấu khá năng nổ ở mùa giải 2023 và có được 5 bàn thắng, 2 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân. Đây là một con số không hề tồi. Tuy vậy, màn trình diễn của tiền đạo người Bỉ này là chưa thể làm hài lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Nhất là, khi Soladio bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn tại mùa giải vừa qua. Do đó, sự ra đi của Soladio là điều dễ hiểu và Sông Lam Nghệ An sẽ tích cực tìm kiếm một ngoại binh chất lượng để cải thiện hàng công của mình.

Việc Sông Lam Nghệ An chia tay khá nhiều trụ cột tại mùa giải năm nay là một điều đáng lo cho người hâm mộ quê nhà. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An có cơ hội được thể hiện mình. Đặc biệt, khi họ đã thi đấu khá tốt ở giai đoạn cuối mùa giải V.League 2023.

Bên cạnh đó, việc chia tay khá nhiều trụ cột cũng giúp cho đội bóng xứ Nghệ giảm đi được các gánh nặng về mặt tài chính. Nếu có cơ cấu hợp lý, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể chiêu mộ được các ngoại binh chất lượng để bổ trợ cho các nội binh. Hy vọng, đội bóng xứ Nghệ sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2023 -2024./.