Đình Hoàng, Văn Tiến tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau quá trình trao đổi, làm việc giữa hai bên, Sông Lam Nghệ An quyết định sẽ giữ chân Trần Đình Hoàng và Trần Văn Tiến ở lại sân Vinh đến hết mùa giải 2023-2024.

Sau mùa giải 2023, hậu vệ Trần Đình Hoàng và thủ môn Trần Văn Tiến chính thức hết hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An. Do đội chủ sân Vinh muốn thực hiện chiến lược trẻ hóa đội hình, vì thế dự định sẽ để 2 cầu thủ nói trên ra đi. Tuy nhiên, cả hậu vệ Trần Đình Hoàng và thủ môn Trần Văn Tiến đều mong muốn ở lại để tiếp tục phục vụ đội bóng quê hương. Vậy nên, sau quá trình trao đổi, làm việc Sông Lam Nghệ An quyết định đi đến thống nhất sẽ tiếp tục giữ chân 2 cầu thủ Đình Hoàng, Văn Tiến cho đến hết mùa giải 2023-2024.

Trần Đình Hoàng trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Hậu vệ Trần Đình Hoàng tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An sẽ giúp đội bóng này gia cố thêm hàng phòng ngự. Bởi sau khi Quế Ngọc Hải ra đi, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An chỉ còn lại những cầu thủ trẻ, khá non kinh nghiệm. Vì vậy, khi tiếp tục sở hữu một cầu thủ dày dặn trận mạc như Đình Hoàng trong đội hình, tuyến dưới của đội chủ sân Vinh sẽ thi đấu ổn định hơn.

Trần Đình Hoàng sinh năm 1991, có vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải, nhưng trong mùa giải 2023, cầu thủ gốc Hưng Nguyên có thể đảm nhiệm tốt ở cả hai vị trí là hậu vệ cánh và trung vệ. Trong 2 năm chơi bóng tại Sông Lam Nghệ An, Trần Đình Hoàng được ra sân 34 trận, ghi 1 bàn thắng.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 2013, cầu thủ này được đôn lên chơi ở đội 1 Sông Lam Nghệ An đến năm 2019, hậu vệ người Hưng Nguyên quyết định đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Sau 2 năm chơi bóng tại Câu lạc bộ Sông Hàn, mùa giải 2022, Trần Đình Hoàng quyết định quay trở lại phục vụ đội bóng quê hương.

Còn đối với Văn Tiến, thủ môn này có thể hình, khả năng phản xạ khá tốt, nhưng do không có nhiều cơ hội được ra sân nên tâm lý thi đấu có phần hạn chế. Dù sao với năng lực hiện có, Văn Tiến vẫn được xem là thủ môn dự bị khá chất lượng và hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ khi được trao trọng trách "người gác đền" trong màu áo Sông Lam Nghệ An.

Thủ môn Văn Tiến sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2023, thủ môn này được ra sân 5 lần.

Cùng với việc giữ chân thành công 2 cầu thủ nói trên, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó những cầu thủ khá dày dặn kinh nghiệm như, Trọng Hoàng, Bùi Đình Châu, Đặng Văn Lắm, Olaha...

Sau việc giữ chân 2 cầu thủ Đình Hoàng, Văn Tiến, trước đó là Olaha, Sông Lam Nghệ An đang muốn truyền đi những động thái tích cực. Mong rằng Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ tiếp tục đưa ra được giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.