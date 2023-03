Sông Lam Nghệ An đề xuất VFF xin giữ lại 3 cầu thủ vừa được huấn luyện viên Philippe Troussier gọi tham dự Đội tuyển U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Mới đây, huấn luyện viên Philippe Troussier gọi bổ sung 9 cầu thủ cho U22 Việt Nam. Trong đó có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An vừa tham dự U20 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau đó, phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gửi đề xuất tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin được giữ lại 3 cầu thủ nói trên để thực hiện các nhiệm vụ sắp tới của câu lạc bộ.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào ngày 10/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi công văn đến Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị câu lạc bộ tạo điều kiện để 3 cầu thủ vừa tham gia cùng Đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại Giải U20 châu Á đến tập trung cùng Đội tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được gọi gồm: Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Cao Văn Bình.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An nêu lý do: "Các cầu thủ này đang đóng vai trò quan trọng tại các đội bóng của Sông Lam Nghệ An. Cụ thể, sắp tới U19 Sông Lam Nghệ An sẽ tham dự U19 Quốc gia 2023. Cao Văn Bình là 1 trong 3 thủ môn sẽ tham dự giải đấu này cho U19 Sông Lam Nghệ An. Với phong độ hiện có, thủ môn U20 Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của U19 Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi đã gửi đề xuất tới VFF, xin giữ cậu ấy ở lại để phục vụ cho U19 Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An mong muốn có sự hài hòa lợi ích giữa câu lạc bộ và Đội tuyển U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường và Đình Xuân Tiến là 2 nhân tố cũng cần được giữ lại để phục vụ kế hoạch tập luyện của đội 1" - ông Nghĩa nói.

Thời điểm này, đội 1 Sông Lam Nghệ An có 3 cầu thủ làm nhiệm vụ tại các đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, 3 cầu thủ khác cũng đang phục hồi chấn thương và chưa có được thể trạng tốt để tập luyện cùng đội. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An chủ yếu cho các cầu thủ tập luyện để duy trì thể lực và cảm giác bóng. Huấn luyện viên Huy Hoàng không đủ nhân sự để tập chiến thuật. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An mong muốn giữ lại 2 cầu thủ Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến để có thể triển khai được các giáo án tập luyện, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn đầy khó khăn sắp tới ở V.League 2023.

Qua 4 vòng đầu tiên của mùa giải này, đội bóng xứ Nghệ không có được thành tích như mong đợi. Vì vậy, đây là quãng nghỉ quan trọng giúp huấn luyện viên Huy Hoàng làm mới cách chơi cho Sông Lam Nghệ An, với hy vọng đội chủ sân Vinh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn khi V.League 2023 tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 4 tới.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, sắp tới U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Doha Cup được diễn ra từ 22 - 28/3 với sự góp mặt của 8 đội bóng bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar. Giống như thể lệ tại Dubai Cup 2022, năm nay mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận để phân hạng từ 1-8./.