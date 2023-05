Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Derby cân sức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau quãng thời gian tạm nghỉ để cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32, V.League 2023 tiếp tục trở lại với các cặp đấu tại vòng 8. Và Derby Nghệ Tĩnh hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.

Chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai đã cắt đứt chuỗi trận không biết mùi chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng. Với 8 điểm sau 7 trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đang tạm thời xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Và Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng rất nhiều ở trong giai đoạn còn lại để có thể nằm trong Top 8 sau khi giai đoạn 1 kết thúc.

Thử thách đầu tiên cho đội bóng xứ Nghệ chính là người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã thi đấu khá tốt trong giai đoạn đã qua của mùa giải. Họ có 2 chiến thắng ấn tượng trước Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ Hải Phòng. Cùng với đó là 2 trận hòa trước các đội bóng được đánh giá cửa trên như Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Viettel. Rõ ràng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải này đang trình diễn một lối chơi biết người biết ta và sẵn sàng gây khó khăn cho mọi đối thủ.

Ở trận đấu này, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công. Điểm tựa hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ là trung vệ Janclesio Almeida Santos. Trung vệ người Brazil không chỉ là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự mà còn là phương án tấn công nguy hiểm của ông Nguyễn Thành Công trong các tình huống cố định. Tuy vậy, tốc độ và khả năng xoay xở chậm chạp của trung vệ mang áo số 14 này sẽ là cơ hội cho Soladio và Olaha khai thác.

Bên cạnh đó là khả năng ra sân của trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng sau khi mới trở về từ SEA Games cũng sẽ là nỗi lo cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trung vệ 21 tuổi này đã có sự trưởng thành vượt bậc giúp gia cố hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Nếu Nguyễn Ngọc Thắng vắng mặt thì đó sẽ là điều đáng tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Bên phía Sông Lam Nghệ An cũng sẽ gặp vấn đề tương tự với bộ đôi Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường. Tuy vậy, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn sẽ có những phương án để sẵn sàng thay thế bộ đôi này. Đó là Mai Sỹ Hoàng hoặc Vương Văn Huy sẽ đảm nhiệm hành lang cánh trái để Trần Đình Hoàng thi đấu bên cánh phải quen thuộc. Đó là Trần Nam Hải sẽ thi đấu ở đúng vị trí Đinh Xuân Tiến để lại.

Sau những thay đổi tích cực của đội bóng xứ Nghệ ở 3 trận đấu gần đây, huấn luyện viên Huy Hoàng có thể sẽ giữ nguyên lối chơi của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này. Đó là đội hình 5-3-2 với đội trưởng Quế Ngọc Hải, Vytas Gaspuitis và Thái Bá Sang đá ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An sẽ có một ngày thi đấu vất vả khi phải đối mặt với bộ đôi ngoại binh mạnh mẽ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nổi bật là tiền đạo Diallo Abdoulaye, người đã có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, cầu thủ người Brazil Jose Paulo Pinto chính là người đã có 1 cú đúp vào lưới Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm ngoái. Hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tập trung cao độ mới có thể vô hiệu hóa được bộ đôi nguy hiểm này.

Bên cạnh đó, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh và các đồng đội cũng sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt đến nhạc trưởng Đinh Thanh Trung bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền vệ mang áo số 7 này chính là nguồn cảm hứng trong các đợt lên bóng của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Tuy nhiên, với những màn trình diễn gần đây thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể có một thế trận lấn lướt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với sự tự do của đội trưởng Quế Ngọc Hải mang lại hiệu quả trên cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự. Cùng với đó là sự cơ động của bộ đôi hậu vệ cánh giúp cho các tình huống tấn công biên thêm sắc sảo. Và sự nhiệt huyết của Xuân Mạnh, Trọng Hoàng, Đinh Xuân Tiến giúp cho tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ lấn át được hàng tiền vệ đối phương. Đây chính là những sự thay đổi tích cực giúp cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu áp đảo trước Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai ở những trận đấu sân nhà vừa qua.

Bên cạnh đó sự ăn ý của bộ đôi Olaha và Soladio đang tăng lên qua từng trận đấu cũng giúp cho hàng công của Sông Lam Nghệ An tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt. Điểm cần cải thiện nhất của bộ đôi ngoại binh này chính là sự trau chuốt trong các tình huống dứt điểm cuối cùng để có được hiệu suất cao nhất. Sau 7 trận đã đấu, Olaha và Soladio đã ghi được 5 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Và hy vọng bộ đôi ngoại binh này sẽ tiếp tục nâng cao thành tích của mình trong những trận đấu sắp tới.

Ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đã có được 1 trận thắng và 1 trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận Derby Nghệ Tĩnh sắp tới, điểm tựa sân nhà sẽ là lợi thế không nhỏ để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng có kết quả thuận lợi trước thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Nhất là khi đội bóng xứ Nghệ đang có thành tích bất bại sau 4 trận đã đá trên sân Vinh mùa giải này. Hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục có chiến thắng thứ 2 liên tiếp qua đó cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng V.League 2023.