Sông Lam Nghệ An: Khởi đầu hanh thông?

(Baonghean.vn) - Nếu chỉ xem xét những gì người trong cuộc nói trước khi mùa giải V-League 2023 khởi tranh, SHB Đà Nẵng với tham vọng “lọt top huy chương” sẽ trên cơ Sông Lam Nghệ An chỉ đặt mục tiêu top 8 sau lượt đi?

Nhiều người biết tính cách điềm đạm, cẩn trọng của ông Phan Thanh Hùng lâu nay trong làng bóng đá Việt, nên những gì ông nói là tin cậy, chắc chắn, có cơ sở, không thể là giây phút thăng hoa, hay bốc đồng nào đó.

Nhưng nhìn kỹ hơn, vào thực lực hiện có cũng như quá trình chuẩn bị, phải chăng mục tiêu mà SHB Đà Nẵng nêu ra là không khả thi, là quá tầm? Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sau các mùa giải “thảm họa” gần đây, việc đặt mục tiêu top 8 được xem là khiêm tốn, vừa mức, bởi thực lực và tham vọng không cho phép họ tuyên bố quá cao mà kết quả lại không thể có nổi như trước đó.

Sau khi Văn Đức, Văn Khánh rời đi, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh…không về lại sân Vinh, sau khi Trọng Hoàng trở lại với sự ổn định vốn có, sau khi mua sắm 2 ngoại binh mới ở vị trí trung vệ và tiền đạo, với những gì thể hiện qua các trận đấu tập, đội bóng thành Vinh gần như không cho thấy điều gì sáng sủa, hy vọng chăng?

Trải qua nhiều mùa giải đối đầu, Sông Lam Nghệ An thường dễ đá trước SHB Đà Nẵng, từ thời đối đầu Hữu Thắng-Huỳnh Đức trên sa bàn cho đến Quang Trường, Huy Hoàng với ông Thanh Hùng nức tiếng. Sông Lam Nghệ An nổi tiếng chơi rắn, càng rắn càng khiến cho nhiều đối thủ… tự thua trước khi đến sân Vinh.

Nhưng câu chuyện đó đã là quá khứ khi Sông Lam Nghệ An dần lột bỏ được cái “mác” không hay ho đó, chơi an toàn, kỹ thuật hơn, thậm chí có mùa còn đoạt giải “chơi đẹp”. Mùa giải gần đây, đội bóng của Huy Hoàng thua 1-3 trên sân Hòa Xuân, rồi hòa 2-2 trên sân Vinh nhưng không ai nghĩ Sông Lam Nghệ An thua thật hay hòa thật, mà còn có một nguyên do sâu xa nào đó không thể nắm bắt được, bởi trước đó, đội bóng của ông Thanh Hùng trượt dài, trượt dốc đến mức phải… cứu xét? Tất nhiên, SHB Đà Nẵng hiện có các tài năng trẻ đáng chú ý, thậm chí họ còn “hay” hơn dàn trẻ của Sông Lam Nghệ An như Duy Cương, Đình Duy, Phi Hoàng. Tài năng của ông Thanh Hùng trên ghế chỉ đạo chắc chắn sẽ là nhân tố quyết định cho việc sau một mùa giải khó khăn (xếp thứ 10 chung cuộc) họ có thực sự vươn lên được hay không?

Với Sông Lam Nghệ An, điểm mạnh không có ở khu vực kỹ thuật dù đội ngũ này toàn sao số trong quá khứ nhưng còn ít kinh nghiệm cầm quân ở V-League. Đội bóng thành Vinh dù "thoát nghèo” so với trước nhưng vẫn không thuộc hàng mạnh của V-League nên thực lực vẫn thua em kém chị, vẫn không thể đua tranh những vị trí hàng đầu như mong muốn, như truyền thống. Đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An là một thương hiệu tốt, nhưng chuyển từ đội trẻ sang đội 1 lại là một thách thức không dễ vượt qua.

Vì thế, mùa giải 2023 này, Sông Lam Nghệ An níu kéo hy vọng ở kinh nghiệm của Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, ở sự mát tay từ mua sắm ngoại binh, ở sự tiến bộ của Xuân Tiến, Văn Cường… Trận đấu ra quân gặp SHB Đà Nẵng không phải là trận đấu khó, không thể vượt qua. Vấn đề là Huy Hoàng và các học trò giữ được nhịp điệu thi đấu trên sân nhà, giữ được “lửa” vốn có, tạo ra sự khởi đầu hanh thông thì mọi việc sắp tới sẽ luôn ở trong tầm tay.