Thể thao Sông Lam Nghệ An kiện toàn bộ máy ban huấn luyện Nhằm mang đến hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của đội 1, Sông Lam Nghệ An quyết định kiện toàn lại bộ máy ban huấn luyện.

Sau khi huấn luyện viên Phan Như Thuật được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An, ông thầy sinh năm 1984 đã quyết định kiện toàn lại bộ máy ban huấn luyện đội 1.

Huấn luyện viên Phạm Bùi Minh (bên trái) trong buổi tập cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trong đó, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh được bổ sung vào vị trí huấn luyện viên thể lực và trợ lý huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Ông Phạm Bùi Minh là một trong những huấn luyện viên kỳ cựu ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Vị huấn luyện viên sinh năm 1978 sở hữu chứng chỉ A huấn luyện viên bóng đá do AFC và VFF cấp. Bên cạnh đó, ông cũng vừa mới hoàn thành khóa học Chứng chỉ huấn luyện viên thể lực cấp độ 2 A do AFC cấp.

Trước khi lên tham gia ban huấn luyện đội 1 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh từng có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ. Năm 2023, trong vai trò là huấn luyện viên trưởng đội U21 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đã giúp đội bóng này giành vị trí Á quân Giải U21 Quốc gia.

Việc bổ sung thêm một huấn luyện viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu về thể lực sẽ giúp cho các cầu thủ cải thiện về sức bền, cũng như sức mạnh, qua đó hứa hẹn sẽ mang về những kết quả tích cực hơn cho Sông Lam Nghệ An trong tương lai.

Cũng vừa mới đây, được sự cho phép của lãnh đạo câu lạc bộ, huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếp tục bổ sung huấn luyện viên Phan Tiến Hoài trong vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Ông Phan Tiến Hoài từng giành nhiều thành tích cao tại đội trẻ SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ông Phan Tiến Hoài sở hữu chứng chỉ HLV bằng B do AFC cấp. Năm 2019, ông chính thức gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Trong 5 năm công tác tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã góp phần làm phong phú thêm bảng vàng thành tích của câu lạc bộ.

Cụ thể, năm 2019, trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội U11 Sông Lam Nghệ An, ông đã giúp đội bóng giành chức vô địch giải U11 Quốc gia. Năm 2020, ông dẫn dắt đội U13 giành chức vô địch Giải U13 Quốc gia. Năm 2022, 2023, giành huy chương Đồng giải U17 Quốc gia.

Năm 2024, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triệu tập để làm nhiệm vụ tại đội tuyển U16 Việt Nam, với vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng cho ông Trần Minh Chiến.

Hiện nay, với việc bổ sung hai huấn luyện viên, đội 1 Sông Lam Nghệ An có một huấn luyện viên trưởng là ông Phan Như Thuật cùng 5 trợ lý gồm các ông: Phạm Văn Quyến, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Đức Anh, Phạm Bùi Minh và Phan Tiến Hoài.

Với một ban huấn luyện có tuổi đời khá trẻ, người hâm mộ kỳ vọng họ sẽ mang đến phương pháp huấn luyện mới, nhanh chóng tiếp cận xu thế bóng đá hiện đại. Qua đó, đội bóng có thể cải thiện chiến thuật và đấu pháp, nhằm đạt được những thành tích tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải này cũng như những năm tiếp theo.