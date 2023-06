Sông Lam Nghệ An lại thua Câu lạc bộ Viettel: Nỗi đau kéo dài

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Những tưởng màn trình diễn tốt trước Công an Hà Nội sẽ tín hiệu tích cực giúp cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng có điểm trước Câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy chỉ mang lại sự thất vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Hàng thủ đá như mơ ngủ

Một lần nữa Sông Lam Nghệ An lại thua Câu lạc bộ Viettel và một lần nữa trận thua đó lại xuất phát từ tình huống bóng bổng. Tình huống chọn sai vị trí của đội trưởng Quế Ngọc Hải sau pha đá phạt của Hoàng Đức đã đem đến cho Đức Chiến cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi bị dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng tỏ ra bế tắc trong tấn công và sơ hở nơi phòng ngự. Hệ quả là đội bóng xứ Nghệ phải nhận thêm 2 bàn thua ở các phút thứ 52 và 56. Đây chính là trận thua đậm nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải V.League 2023.

Nguyễn Hoàng Đức quá xuất sắc

Mặc dù không ghi bàn ở trận đấu này nhưng có thể nói Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Tiền vệ đội tuyển Quốc gia Việt Nam có những pha chạm bóng hoàn hảo khiến cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An giống như những “gã mới học việc”.

Hai đường kiến tạo đẳng cấp, chỉ là điểm nhấn cho một ngày thi đấu tuyệt vời của Quả bóng Vàng Việt Nam 2022. Nếu may mắn hơn, tiền vệ mang áo số 28 này hoàn toàn có thể có cho riêng mình một bàn thắng ở trận đấu này.

Cổ động viên xứ Nghệ đốt pháo sáng

Cũng như trận đấu trước gặp Công an Hà Nội, ở trận đấu này có khá đông người hâm mộ xứ Nghệ đến sân cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân chỉ đem đến sự thất vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ. Pháo sáng đã xuất hiện ở khu vực khán đài của người hâm mộ xứ Nghệ. Một hành động không đẹp và hiếm thấy của người hâm mộ Sông Lam Nghệ An.

Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã cúi đầu xin lỗi những người hâm mộ xứ Nghệ có mặt trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, điều người hâm mộ cần bây giờ có lẽ là những hành động thiết thực trên sân cỏ.

Top 8 xa vời

Với trận thua 3-0 trước Câu lạc bộ Viettel thì Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Và đội bóng xứ Nghệ đang cách vị trí thứ 8 là 4 điểm khi mà giai đoạn 1 V.League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Trên lý thuyết đội bóng xứ Nghệ vẫn sáng cửa vào top 8 nếu giành chiến thắng 3 trận đấu còn lại. Tuy nhiên, nhìn vào lịch thi đấu còn lại và phong độ của Sông Lam Nghệ An thì điều đó rất khó xảy ra. Với việc phải gặp 2 đội bóng rất mạnh là Topenland Bình Định và Câu lạc bộ Hà Nội trên sân khách thì có được 1 điểm cũng là thành công của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Đối thủ còn lại là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, những người đang có sự hưng phấn sau chiến thắng đậm 5-1 ở vòng đấu này. Do đó, để giành chiến thắng trước đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng không phải là điều dễ dàng cho Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Khó khăn đang bủa vây thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng và nếu không có sự nỗ lực hết mình của toàn đội thì việc Sông Lam Nghệ An lâm nguy sẽ là điều không thể tránh khỏi. Và lúc đó nỗi đau của người hâm mộ xứ Nghệ sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?