Sông Lam Nghệ An nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trước Đông Á Thanh Hoá

(Baonghean.vn) -Thi đấu trên sân Thanh Hoá tại vòng 3 V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An đã không thể tạo ra bất ngờ và phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật tại mùa giải này.

Success không thể giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả khả quan trước Thanh Hoá. Ảnh: Chung Lê

Sau 2 trận hoà, Sông Lam Nghệ An bước đến vòng đấu thứ 3 V.League 2023/2024 để đọ sức với chủ nhà Thanh Hoá. Đây được dự báo tiếp tục sẽ là trận đấu khó khăn nữa đối với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật bởi Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương. Trong đó phải kể đến những cầu thủ quan trọng như lão tướng Trọng Hoàng, trung vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Lê Văn Quý, tiền đạo Ngô Văn Lương. Để khắc phục những bất lợi này, huấn luyện viên Phan Như Thuật đưa ra đội hình với một số thay đổi so với 2 trận đấu trước. Cụ thể ở hàng phòng ngự, Lê Văn Thành được bố trí chơi ở vị trí trung vệ lệch phải cùng với Mario Zebic và lão tướng Trần Đình Hoàng.

Ở vị trí tiền vệ mỏ neo, 2 cầu thủ Trần Nam Hải và Phan Bá Quyền không có trong danh sách đá chính, người được thay thế là Bùi Đình Châu. Cặp tiền vệ trung tâm như thường lệ vẫn là Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Văn Bách.

Đặc biệt, người hâm mộ háo hức chờ đợi màn ra mắt của tân binh Raphael Success. Trước trận đấu, cầu thủ này đặt mục tiêu sẽ lập công cho đội bóng mới, nếu được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An trao cơ hội ra sân. Success và Olaha được huấn luyện viên Phan Như Thuật bố trí chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Bùi Đình Châu chơi dưới sức khiến tuyến giữa Sông Lam Nghệ An chịu lép vế trong hiệp 1. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, Thanh Hoá ra sân với lực lượng tốt nhất. Đáng chú ý, tiền đạo Rimario tiếp tục đóng vai trò ngòi nổ chủ lực trên hàng công của đội chủ nhà.

Đúng với tính chất của một trận đấu derby vùng Thanh - Nghệ, 2 đội đều nhập cuộc với lối chơi đầy quyết liệt. Như thường lệ Rimario được xem là chân sút mang đến nhiều nguy hiểm cho hàng thủ đối phương. Và chính tiền đạo này đã mở tỷ số cho Thanh Hoá ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ pha chuyền về bất cẩn của Trần Đình Hoàng, Văn Việt buộc phải phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên lập tức cất còi chỉ vào chấm phạt đền. Trên chấm Penalty, tiền đạo khoác áo số 11 của Thanh Hoá đã sút tung lưới thủ thành Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, phút 18, Đông Á Thanh Hoá tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ pha phản công chớp nhoáng ở trung lộ, Rimario nhận đường chọc khe của đồng đội, rồi tung cú sút chéo góc, thủ môn Văn Việt đẩy được bóng. Tuy nhiên, Lê Thanh Bình đã có mặt kịp thời để đánh đầu làm tung lưới Sông Lam Nghệ An.

Đến phút 23, mành lưới của Sông Lam Nghệ An rung lên lần thứ 3 sau cú đánh đầu đẳng cấp của Rimario ở giữa khu cấm địa. Tuy nhiên trước đó trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà.

Đinh Xuân Tiến ghi bàn thắng đẹp mắt cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Sau khi nhận 2 bàn thua, Sông Lam Nghệ An đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Thanh Hoá, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm trước cầu môn của Xuân Hoàng. Vì vậy 45 phút đầu tiên khép lại tỷ số vẫn được giữ nguyên 2-0 nghiêng về chủ nhà Thanh Hoá.

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định củng cố hàng tiền vệ bằng cách đưa Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải vào sân để thay cho Nguyễn Văn Bách và Bùi Đình Châu. Sự có mặt của bộ đôi này đã giúp cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tốt hơn. Cũng chính vì thế cơ hội rút ngắn tỷ số cho câu lạc bộ xứ Nghệ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn về phía khung thành của Xuân Hoàng.

Phút 55, từ pha đá phạt cố định, Mai Sỹ Hoàng đưa bóng tìm đến vị trí của Trần Nam Hải. Tuy nhiên, số 17 của Sông Lam Nghệ An đã xử lý không chính xác, vuột mất cơ hội rút ngắn tỷ số cho đội nhà.

Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, vào phút 60, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tìm thấy được mảnh lưới của Xuân Hoàng. Bàn thắng xuất phát từ pha làm tường của Olaha, Đinh Xuân Tiến thực hiện cú volley trên không đẹp mắt, găm bóng vào góc cao trước sự bất lực của thủ thành đối phương. Tỷ số trận đấu được Sông Lam Nghệ An rút ngắn xuống còn 1-2.

Niềm vui chẳng tày gang, khi tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang lên cao, thì bất ngờ thủ môn Văn Việt mắc sai lầm, để bóng trôi tuột qua 2 tay, Nguyên Hoàng có mặt kịp thời, sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Đông Á Thanh Hoá.

Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếp tục tăng cường thêm lực lượng cho hàng công, bằng việc đưa Quang Vinh và Xuân Đại vào sân để thay cho Mạnh Quỳnh và Success. Tuy nhiên sự có mặt của cặp đôi này vẫn không thể giúp Sông Lam Nghệ An tìm kiếm được bàn gỡ. Vì vậy trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Đông Á Thanh Hoá.

Sau vòng đấu này, V.League 2023/2024 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Quốc gia Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup.

Ngày 2/12, Sông Lam Nghệ An sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Quảng Nam./.