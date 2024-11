Thể thao Sông Lam Nghệ An nhận thất bại nặng nề trước Viettel Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại nặng nề trước đội khách Viettel tại vòng 9 V-League 2024/2025. Trận đấu diễn ra trên sân Vinh vào chiều 19/11.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài gần hai tháng để nhường chỗ cho ASEAN Cup, Sông Lam Nghệ An sẽ đá trận cuối trên sân Vinh khi gặp đội khách Thể Công Viettel tại vòng 9 V-League 2024/2025.

Sông Lam Nghệ An đã không thể có được điểm số trước Viettel. Ảnh: Chung Lê

Với phong độ thi đấu kém thuyết phục từ đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ sẽ còn rất nhiều việc phải làm trên hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng ở mùa giải này. Hiện sau 8 trận, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và phải đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở trận này, đội chủ sân Vinh đối diện với nhiều bất lợi khi một số cầu thủ dính chấn thương và đang phải chịu án treo giò do thẻ phạt. Trong đó đáng chú ý, trung vệ Lê Văn Thành và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh không thể ra sân. Như vậy, bộ 3 trung vệ của Sông Lam Nghệ An sẽ được đảm trách bởi Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng và Zaracho. Chơi ở hành lang hai cánh là bộ đôi Hồ Văn Cường và Bùi Văn Đức; Đặng Quang Tú, Văn Bách và Đinh Xuân Tiến sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm; Olaha sẽ đá cặp cùng Kuku trên hàng tiền đạo của Sông Lam Nghệ An.

Hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã phải chịu lép vế trước sự già rơ đến từ đội khách. Ảnh: Chung Lê

Phía bên kia chiến tuyến, Viettel Thể Công cũng vừa trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thế nên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chắc chắn sẽ đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà đang có phong độ yếu kém.

Với tinh thần quyết tâm có điểm nên cả hai đội đã đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay khi bóng lăn. Sông Lam Nghệ An là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 3, từ đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, Olaha băng xuống bên cánh phải đối mặt với thủ môn Văn Phong. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 7 đã đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Viettel.

Ngay sau đó, Viettel đáp trả bằng cú dứt điểm cận thành của Khuất Văn Khang, nhưng bóng đã đi chệch khung thành của thủ môn Văn Việt.

Không tấn công nhiều nhưng đội khách tỏ ra hiệu quả hơn trong cách tiếp cận khung thành của đối phương. Điều đó được thể hiện ở bàn mở tỷ số của Viettel ở phút 14. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào giữa khung thành đội chủ nhà, Đức Chiến bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Văn Việt.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An quyết định đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 21, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Hồ Văn Cường, Kuku bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành của Văn Phong.

Khi mà đội chủ nhà đang mải mê tìm kiếm bàn gỡ, thì bất ngờ nhận thêm bàn thua thứ 2. Bàn thắng của Viettel đến ở phút 22 của trận đấu. Từ pha phá bóng không tốt của Lê Nguyên Hoàng, bóng bật ra đúng tầm di chuyển của Nhật Nam. Tiền vệ này đã tung cú sút đẹp mặt từ ngoài vòng cấm địa Sông Lam Nghệ An làm tung nóc lưới Văn Việt.

Trong hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất, Sông Lam Nghệ An đã thiếu đi sự may mắn. Đáng chú ý ở phút 28, từ tình huống phạt góc, Thanh Đức đưa bóng về phía cột gần, Olaha băng lên đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Văn Phong trong gang tấc, vuột mất cơ hội rút ngắn khoảng cách cho đội bóng xứ Nghệ.

Viettel làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp đấu thứ 2. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, Viettel dù đã tạo được khoảng cách an toàn, nhưng vẫn chủ động dâng cao tấn công. Phút thứ 50, đội khách tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0. Từ tình huống tấn công bên cánh trái của Viettel, bóng được tạt vào giữa khung thành đội chủ nhà, Lê Nguyên Hoàng phá bóng ra đúng vị trí của Tiến Anh. Cầu thủ này tung cú vô lê, làm tung lưới Văn Việt.

Sau khi ghi được 3 bàn thắng, Viettel tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bằng lối đá mạch lạc đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Đội khách tạo ra hàng loạt các đường lên bóng hiệu quả và tung nhiều cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Văn Việt. Phút 87, Viettel nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0. Bàn thắng thuộc về Nguyễn Đức Hoàng Minh sau pha đệm bóng cận thành làm tung lưới Văn Việt.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút 90, Viettel tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 5 vào lưới Sông Lam Nghệ An. Pha lập công thuộc về Hữu Thắng sau pha phối hợp như đá tập của đội khách trước vòng cấm địa của câu lạc bộ xứ Nghệ.

Và tỷ số 5-0 nghiêng về đội khách Viettel cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này./.