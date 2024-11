Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán gặp Thể Công Viettel Đây là trận đấu cuối cùng của Sông Lam Nghệ An trong năm 2024 và đội bóng xứ Nghệ muốn có một kết quả tốt để có được những thuận lợi trước khi bước sang năm 2025 đầy sóng gió.

Ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ thiếu vắng tiền vệ Nguyễn Quang Vinh do án treo giò. Điều này càng khiến cho tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ đã yếu lại càng thêm yếu.

Nhân tố đáng chú ý nhất của tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ lúc này là Đinh Xuân Tiến. Tuy vậy, thể lực của tiền vệ sinh năm 2003 này vẫn đang chưa thật tốt. Đinh Xuân Tiến chưa có được trận đấu nào trọn vẹn trong 7 trận đấu đã qua. Do đó, bài toán tiền vệ sẽ là bài toán đau đầu cho huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trong trận đấu sắp tới.

Trận đấu này sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: VPF

Nhất là khi, đội bóng ngành Quân đội đang có hàng tiền vệ khá mạnh. Với Nguyễn Đức Chiến, Wesley Nata và Khuất Văn Khang thì rất khó để cho Sông Lam Nghệ An có được một thế trận tốt trong trận đấu sắp tới.

Vì vậy, lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh vẫn sẽ là lối chơi chủ đạo của đội bóng xứ Nghệ ở trong trận đấu này. Và Sông Lam Nghệ An phải có được một lối chơi phòng ngự khoa học nếu muốn giành được những điểm số ở trong trận đấu này.

Đông Á Thanh Hóa là một ví dụ để cho đội bóng xứ Nghệ học hỏi. Hàng công của Thể Công Viettel đã bất lực hoàn toàn trước đội bóng xứ Thanh trong suốt 45 phút của hiệp 2 dù được thi đấu hơn người. Cự ly đội hình hợp lý và sự lui về hỗ trợ của các cầu thủ tuyến trên chính là những yếu tố giúp Đông Á Thanh Hóa đứng vững trước sức ép của đội bóng áo lính.

Thể Công Viettel bất lực hoàn toàn trước lối chơi chặt chẽ của Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Ở trận đấu sắp tới, những nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Việt, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Zaracho hay bộ đôi hậu vệ cánh Hồ Văn Cường và Vương Văn Huy. Những cầu thủ này đã thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn đang chưa có được sự bọc lót và hỗ trợ nhau tốt nhất.

Đây được dự báo sẽ là một trận đấu khó khăn và vất vả của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Vì vậy, các cầu thủ nơi hàng thủ Sông Lam Nghệ An sẽ phải luôn duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút mới có thể giúp đội nhà đứng vững trước các đợt tấn công của Thể Công Viettel.

Sau khi phòng thủ chặt chẽ thì Sông Lam Nghệ An mới có thể nghĩ đến những tình huống phản công nhanh. Trong 2 trận đối đầu gần đây, Sông Lam Nghệ An đã tận dụng rất tốt các tình huống phản công để ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel. Do đó, ở trận đấu sắp tới, những pha phản công vẫn sẽ là cơ sở để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được những bàn thắng.

Mặc dù vậy, ở những trận đấu gần đây, có cảm tưởng như các cầu thủ ở tuyến dưới Sông Lam Nghệ An chưa có được sự bình tĩnh để triển khai các đường chuyền phản công chính xác. Đặc biệt là trong bối cảnh bị đối phương dồn ép liên tục. Vì vậy, đội bóng xứ Nghệ cần phải cải thiện khâu chuyển đội trạng thái ở trong trận đấu tới để nâng cao hiệu quả của các tình huống phản công.

Sông Lam Nghệ An sẽ trông chờ vào các pha phản công nhanh ở trong trận đấu này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài ra điểm yếu thể lực vẫn sẽ là một vấn đề cần lưu ý trong trận đấu sắp tới. Tất nhiên, vấn đề này không thể khắc phục trong một sáng một chiều mà nó cần một quá trình lâu dài. Do đó, Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có những tính toán để phân phối thể lực một cách hợp lý. Có thể đó sẽ là lối chơi ru ngủ trong phần lớn thời gian nhưng sẵn sàng bung sức ở những thời điểm quyết định để đưa ra được những đòn chí mạng kết liễu đối thủ.

1 chiến thắng và 1 trận hòa ở mùa giải năm ngoái trước Thể Công Viettel sẽ là một điều khích lệ cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và nếu có được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà thì đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể có được một kết quả tốt trước đội bóng ngành Quân đội.

Hy vọng, Sông Lam Nghệ An sẽ có một trận đấu xuất sắc trên sân nhà để có lời chia tay đẹp năm 2024.