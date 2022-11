Sông Lam Nghệ An: Những con số nổi bật mùa giải V.League 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mùa giải này Sông Lam Nghệ An không đạt được mục tiêu như đã đề ra. Đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ có được 33 điểm và xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League 2022. Cùng thống kê những con số nổi bật ở mùa giải này của đội bóng xứ Nghệ.

5 trận thua ở giai đoạn lượt về

Việc đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ đạt được 33 điểm là chưa đáp ứng được kỳ vòng của người hâm mộ. Thậm chí, trong giai đoạn lượt đi đội bóng xứ Nghệ đã có được kết quả khá tốt, khi có được 20 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 2. Cũng ở nửa đầu mùa này, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng đã giành tới 6 trận thắng, hòa 2 và để thua 4 trận.

Nhưng ở lượt về, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 3 trận thắng, 4 trận hòa và để thua tới 5 trận. Trong đó, có trận thua 1-2 trước Câu lạc bộ Sài Gòn ngay trên sân nhà, khiến khán giả hết sức thất vọng. Với thành tích không tốt đó khiến Sông Lam Nghệ An kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, không đạt mục tiêu như đã đặt ra.

Để thủng lưới đến 28 bàn

Việc huấn luyện viên Huy Hoàng áp dụng sơ đồ 3-5-2, lấy trung vệ Đội trưởng Quế Ngọc Hải làm hạt nhân, là muốn xây dựng hàng thủ vững chắc cho đội bóng xứ Nghệ, trước khi nghĩ đến làm thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, với những cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm như Thái Bá Sang hay Hồ Khắc Lương chưa thể hóa giải được các pha tấn công của đối phương. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An đã để thủng lưới đến 28 bàn.

Về mặt trận tấn công, trong giai đoạn lượt về các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An thi đấu dưới phong độ, bên cạnh đó, đối thủ đã bắt bài được lối chơi của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An chỉ ghi được 29 bàn thắng trong suốt mùa giải.

Ngoại binh không đạt hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng

Oseni là ngoại binh ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Sông Lam Nghệ An. Trong 15 trận được ra sân thi đấu, tiền đạo sinh năm 1991 ghi được 6 bàn. Đây là con số khá khiêm tốn, so với năm 2018 (đầu quân cho Hà Nội), khi đó tiền đạo này đã ghi được tới 18 bàn.

Olaha được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An dày công mang về hồi đầu mùa giải. Với kinh nghiệm 3 năm chơi bóng ở V.League trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ (từ 2017 - 2019), anh được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, số bàn thắng mà tiền đạo mang áo số 10 ghi được chỉ vỏn vẹn 3 bàn thắng. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An chỉ về đích ở vị trí thứ 5. Ngoài ra, Mario cũng chỉ đóng góp được 1 bàn trong trận đấu cuối cùng gặp Nam Định.

Như vậy, tổng số bàn thắng mà các ngoại binh của Sông Lam Nghệ An ghi được chỉ dừng ở con số 10. Trong khi đó, một mình Rimario đã ghi tới 17 bàn cho đội Á quân Hải Phòng.

Văn Đức là điểm sáng của Sông Lam Nghệ An

Ở mùa giải năm nay, Văn Đức tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Anh không chỉ làm nhiệm vụ kiến thiết lối chơi, đưa ra những đường chuyền hợp lý để đồng đội ghi bàn, mà tuyển thủ Việt Nam còn mang về những siêu phẩm giúp Sông Lam Nghệ An có được những chiến thắng vô cùng quan trọng. Trong 23 trận ra sân ở mùa giải này, Văn Đức ghi được 7 bàn. Ngoài ra, anh còn sở hữu bàn thắng đẹp nhất tháng 3 mùa giải 2022.

Trọng Hoàng trở lại đóng góp 2 pha kiến tạo

Sau khi phục hồi chấn thương thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng được ra sân tại vòng 20 V.League 2022. Sự góp mặt của Trọng Hoàng giúp Sông Lam Nghệ An có thêm nhiều phương án tấn công. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1989 còn hỗ trợ rất tốt trong khâu phòng ngự. Khả năng giữ bóng, châm ngòi cho các đợt tấn công của Trọng Hoàng là một trong những thế mạnh của cầu thủ này. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, thường xuyên hoán đổi vị trí cho Văn Đức khiến hàng thủ đối phương rất khó để bắt bài. Cũng ở trận này, Trọng Hoàng đã có 2 pha kiến tạo, để Mario và Trần Đình Tiến lập công mang về chiến thắng 2-1 cho Sông Lam Nghệ An./.