Sông Lam Nghệ An phải làm gì để có điểm trước Công an Hà Nội?

(Baonghean.vn) - Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy dự kiến sẽ là trận đấu đầy khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ sẽ nỗ lực hết mình để có điểm trước Công an Hà Nội để duy trì mục tiêu tốp 8 sau khi giai đoạn 1 V.League 2023 kết thúc.

Đội hình của Công an Hà Nội quá chất lượng

Có thể nói, Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong những đội bóng đang sở hữu đội hình chất lượng nhất tại V.League 2023. Đó là một đội hình đồng đều cả 3 tuyến với những cầu thủ đã và đang là thành viên của các Đội tuyển Quốc gia. Nổi bật trong số đó là Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài ở hàng phòng ngự. Ở phía trên là những Lê Văn Đô, Tô Văn Vũ và Phan Văn Đức... Với những cái tên đó, Câu lạc bộ Công an Hà Nội giống như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ.

Không chỉ mạnh về nội binh, đội bóng ngành Công an còn có lực lượng ngoại binh khá xuất sắc. Đó là hậu vệ người Bồ Đào Nha Almada Monteiro Elton và bộ đôi tiền đạo người Brasil Jesus Silva Jhon Cley, Rodrigues Gustavo Henrique. Trong đó, bộ đôi tiền đạo ngoại binh đóng vai trò khá quan trọng trong lối chơi tấn công của Công an Hà Nội ở giai đoạn đã qua của mùa giải. Với 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo Jhon Cley và Gustavo Henrique sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An ở trận đấu tới.

Đặc biệt, khi đội bóng của huấn luyện viên Flavio Luiz đã ghi được 11 bàn thắng ở trong 3 trận đấu gần đây nhất để mang về 9 điểm trọn vẹn. Với lối đá thiên về tấn công của Công an Hà Nội thì chắc chắn ở trận đấu tới Sông Lam Nghệ An sẽ chịu một sức ép không hề nhỏ khi phải hành quân đến sân Hàng Đẫy.

Sông Lam Nghệ An phải làm gì để có điểm?

Phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Công an Hà Nội thì có được 1 điểm ở trận đấu này cũng sẽ là thành công của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Tuy vậy, để có được ít nhất 1 điểm đó là chuyện không hề dễ cho đội bóng xứ Nghệ. Nhất là khi sĩ khí của các cầu thủ đội chủ nhà đang lên rất cao sau những chiến thắng như chẻ trẻ ở những vòng đấu gần đây. Do đó, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ phải nhập cuộc chậm rãi, tránh để cuốn theo lối chơi của các cầu thủ chủ nhà. Cụ thể, trong 2 trận đấu gần đây nhất, ngay sau tiếng còi khai cuộc đội bóng ngành Công an đã chủ động đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Và thành quả có được là 3 bàn thắng được ghi khi trận đấu trôi qua chưa đầy 15 phút. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà Sông Lam Nghệ An phải tập trung cao độ nhất nếu không muốn bị thủng lưới sớm.

Lường trước được sức mạnh tấn công của đội chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ chủ động chơi với đội hình thấp. 5-3-2 vẫn sẽ là đội hình mà đội bóng xứ Nghệ sử dụng ở trận đấu này. Tuy nhiên, so với trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì sẽ có sự trở lại của thủ thành Văn Hoàng, hậu vệ Thái Bá Sang và tiền vệ Đinh Xuân Tiến. Đây chính là những nhân sự góp mặt trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 7. Trong đó, thủ thành Văn Hoàng vẫn là người gác đền đáng tin cậy nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm này. Còn trung vệ Thái Bá Sang, mặc dù vẫn thi thoảng mắc những lỗi không đáng có nhưng cầu thủ mang áo số 86 này vẫn có sự ăn ý nhất định với Đội trưởng Quế Ngọc Hải và Vytas Gaspuitis.

Phòng ngự chặt chẽ sẽ là tiền đề để cho đội bóng xứ Nghệ có điểm ở trận đấu này. Và để làm được điều đó thì họ cần phải có sự tập trung cao độ như đã từng làm ở trận gặp Đông Á Thanh Hóa. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực từ hàng tiền vệ. Nơi sẽ có sự trở lại của Đinh Xuân Tiến. Sức trẻ và kỹ thuật của tiền vệ mang áo số 23 này sẽ giúp hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An giàu sức chiến đấu hơn. Đặc biệt khi phải đối mặt với hàng tiền vệ chất lượng của Công an Hà Nội.

Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái của hàng tiền vệ Sông Lam Nghệ An khi có mặt của Đinh Xuân Tiến cũng là tốt hơn hẳn. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi điểm yếu nhất của Công an Hà Nội hiện nay là chống phản công. Với đội hình dâng cao để dồn ép đối phương, hàng thủ đội bóng ngành Công an sẽ để lộ ra những sơ hở ở phía sau lưng hàng phòng ngự. Đây chính là cơ hội để bộ đôi Olaha và Jordy Soladio khai thác. Những vòng đấu gần đây bộ đôi ngoại binh của Sông Lam Nghệ An liên tục nổ súng phần nào đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Nếu tiếp tục nổ súng ở trận đấu tới, Olaha và Jordy Soladio sẽ giúp rất nhiều cho mục tiêu có điểm của đội bóng xứ Nghệ.

Trước một Công an Hà Nội đang có phong độ rất cao thì chỉ có sự đoàn kết và cố gắng của toàn đội mới có thể giúp Sông Lam Nghệ An có điểm trên sân Hàng Đẫy. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ có một trận đấu xuất sắc để có được kết quả thuận lợi trước đội bóng ngành Công an ngay tại sân Hàng Đẫy.