Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Chiều 20/11, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024) và tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Sở Văn hoá và Thể thao; Liên đoàn Bóng đá Nghệ An. Về phía Sông Lam Nghệ An có ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có bề dày truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Trong đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An có 27 huấn luyện viên đang huấn luyện cho 200 vận động viên thuộc 9 lớp theo các độ tuổi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Chung Lê

Năm 2024, Trung tâm đã có nhiều thay đổi mang tính đột phá. Trong đó, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đặc biệt chú trọng đến việc tìm kiếm, huấn luyện để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội 1 Sông Lam Nghệ An và đóng góp cho Đội tuyển Quốc gia. Song song với việc này, Trung tâm còn đề cao nhiệm vụ huấn luyện các vận động viên để tham gia thi đấu các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Với những cống hiến miệt mài của đội ngũ huấn luyện viên giàu tâm huyết tại trung tâm, kết thúc các giải đấu năm 2024, U13 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chức Vô địch giải U13 Quốc gia 2024, U9 đạt Huy chương Bạc, U19 đạt Huy chương Đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An long trọng tổ chức lễ mít tinh, tri ân những cống hiến của đội ngũ huấn luyện viên đã luôn tận tâm với nghiệp "trồng người".

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chung Lê

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả huấn luyện viên - những người đã và đang hướng dẫn, dìu dắt cho các thế hệ vận động viên của Trung tâm trên con đường học tập, trưởng thành.

Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh, các huấn luyện viên tại Sông Lam Nghệ An ngoài những giờ huấn luyện trên sân, họ còn là những “người cha, người mẹ” ngày đêm quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của những đứa trẻ xa nhà, với mong muốn các em phát triển toàn diện.

Trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chung Lê

Cũng tại buổi lễ, ông Hồ Lê Đức biểu dương những thành tích mà đội ngũ huấn luyện viên đã dày công đạt được trong những năm qua, đóng góp to lớn vào thành công chung của câu lạc bộ.

Trong đó, Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mong muốn, những người "đưa đò" phải "vừa hồng, vừa chuyên", không ngừng trau dồi đạo đức, trăn trở, tìm tòi, mạnh dạn áp dụng các phương thức huấn luyện mới, có tính khoa học cao, để giáo dục đạo đức, nhân cách, chuyên môn cho từng vận động viên.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định trao Bằng khen cho 3 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo của năm 2024.