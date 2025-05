Thể thao Sông Lam Nghệ An trả giá đắt sau trận thua Thép Xanh Nam Định Trận quyết đấu với Thép Xanh Nam Định tại vòng 24 vừa qua khiến Sông Lam Nghệ An gặp tổn thất lực lượng nghiêm trọng trong 2 trận đấu cuối cùng của V.League 2024/25.

Phải tiếp đón một đối thủ mạnh như Thép Xanh Nam Định nhưng tinh thần và màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An là rất đáng ghi nhận. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có tỷ lệ kiểm soát bóng 50,8%, có 11 pha dứt điểm so với 9 của đối thủ và tỷ lệ chuyền bóng thành công tốt hơn đội khách.

Đáng tiếc Sông Lam Nghệ An không thể ghi thêm được bàn thắng và thua sít sao 2-3, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Đây cũng là trận đấu hiếm hoi mà Sông Lam Nghệ An ghi được 2 bàn thắng trong 1 trận đấu, cả 2 bàn thắng đều đến từ những tình huống phạt góc.

Không những vậy, Sông Lam Nghệ An còn phải trả giá đắt vì hậu vệ Vương Văn Huy và Trần Đình Hoàng gặp chấn thương, phải rời sân trong thời điểm cuối trận. Chấn thương của hai cầu thủ này chưa rõ mức độ nhưng bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận quyết đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 15/6 trên sân Vinh.

Tiền đạo chủ lực Olaha vắng mặt sẽ khiến Sông Lam Nghệ An càng thêm khó khăn. Ảnh: Chung Lê



Cả Văn Huy và Đình Hoàng đều là những hậu vệ có kinh nghiệm và vững chắc ở hai hành lang cánh của Sông Lam Nghệ An trong những trận đấu gần đây. Mặt khác, vì phải nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận đấu đó, tiền đạo Michael Olaha sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Hoàng Anh Gia Lai.

Vắng Michael Olaha, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và tìm ra các phương án tấn công. Trong khi tiền đạo Benjamin Kuku chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại, tiền đạo số 10 của Sông Lam Nghệ An mới chỉ có được 5 pha lập công cho đội bóng xứ Nghệ.

Khi chỉ có Benjamin Kuku là ngoại binh trên hàng công, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ phải tính đến việc sử dụng các tiền đạo nội như Phan Xuân Đại, Ngô Văn Lương, Phùng Văn Nam và còn có Đinh Xuân Tiến – cầu thủ đã có được 1 pha lập công ở mùa giải này.

Hy vọng trong giai đoạn V.League 2024/25 tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của các đội tuyển, Sông Lam Nghệ An sẽ tìm ra phương án tốt nhất để trở lại và có được kết quả thuận lợi trong 2 trận đấu quyết định gặp Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà Sông Lam Nghệ An rất cần có sự động viên, cổ vũ của khán giả nhà. Nếu các trận đấu tới tiếp tục có sự đồng hành của người hâm mộ, chắc chắn các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, vượt qua thử thách khó khăn hiện tại./.