Thể thao Dư âm trận thua của Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định Sông Lam Nghệ An đã có 1 trận đấu rất đáng khen ngợi. Đáng tiếc là thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật không thể giữ 1 điểm ở lại sân Vinh.

Nỗ lực đáng khen ngợi

Rõ ràng đội bóng xứ Nghệ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Thép Xanh Nam Định dù cho Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà. Thực tế trên sân phần nào đã chứng minh điều đó.

Đội bóng thành Nam với nhiều cá nhân xuất sắc đã tận dụng rất tốt những cơ hội có được để dẫn trước đội chủ nhà tỷ số 3-1 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Sông Lam Nghệ An đã có 1 trận đấu đáng khen ngợi trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không bỏ cuộc. Sông Lam Nghệ An cố gắng vùng lên trong hiệp 2 để níu kéo 1 điểm ở lại sân Vinh. Rất tiếc là những nỗ lực của các cầu thủ chỉ giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Với trận thua này, Sông Lam Nghệ An vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. 2 vòng đấu cuối cùng trong tháng 6 sẽ là những trận đấu quyết định đến số phận đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

7 tháng để có được 2 bàn trong 1 trận đấu tại V.League

Lần gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An ghi được 2 bàn thắng trong 1 trận đấu tại V.League là ở trận hòa 2-2 trước Quy Nhơn Bình Định ngày 27/10/2024. Và cũng đã hơn 1 năm (kể từ trận thắng 2-1 trước Khánh Hòa ngày 18/5/2024) đội bóng xứ Nghệ mới có thể ghi 2 bàn trên sân nhà ở tại đấu trường này.

Có thể thấy, hàng công của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không tốt trong mùa giải này và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho đội bóng xứ Nghệ phải vất vả trong cuộc đua trụ hạng.

Lâu lắm rồi Sông Lam Nghệ An mới ghi được 2 bàn thắng trong 1 trận đấu tại V.League. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trận đấu vừa qua, trước Thép Xanh Nam Định rất mạnh, nhưng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn tổ chức được khá nhiều các tình huống tấn công đáng chú ý. Đặc biệt là các tình huống cố định. Cả 2 bàn thắng của Sông Lam Nghệ An đều được ghi từ những tình huống đá phạt góc. Đây là một điều khá lạ lẫm với đội bóng xứ Nghệ. Bởi lẽ, trong mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An chưa có được bàn thắng nào xuất phát từ các tình huống đá phạt góc.

Hy vọng, đây sẽ là những tín hiệu khởi sắc cho hàng công của Sông Lam Nghệ An trước khi bước vào 2 vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Nhiều ca chấn thương không mong muốn

Trời mưa sân trơn đã khiến cho trận đấu nhiều lần bị ngắt quãng bởi những ca chấn thương của các cầu thủ. Những tình huống áp sát nhanh của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã bị mất kiểm soát do mặt sân trơn trượt. Điều này khiến cho không những các cầu thủ Thép Xanh Nam Định mà cả các cầu thủ Sông Lam Nghệ An dính phải các chấn thương không mong muốn. Điển hình là Caio César và Trần Đình Hoàng phải sớm rời sân trong hiệp 1.

Lão tướng Trần Đình Hoàng rời sân sớm do chấn thương. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, người hâm mộ xứ Nghệ đôi phần khó hiểu khi rất nhiều tình huống bị gián đoạn trong hiệp 2, nhưng các trọng tài chỉ cho bù giờ 4 phút. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ chỉ bị dẫn trước 1 bàn và đang cố gắng dồn lên để gỡ hòa.

Tuyệt vời khán giả sân Vinh

Người hâm mộ xứ Nghệ và người hâm mộ thành Nam đã để lại những hình ảnh tuyệt vời trên sân Vinh. Dù cho thời tiết không ủng hộ nhưng khoảng 5.000 khán giả đã cổ vũ hết mình cho các cầu thủ trên sân.

Khá đông khán giả đến sân Vinh để cổ vũ cho 2 đội dù cho thời tiết không thuận lợi. Ảnh: Xuân Thủy

Đây chính là những nguồn động viên quý giá để các cầu thủ cống hiến một trận đấu hay và hấp dẫn trên sân. Rất tiếc là đội chủ nhà không thể có được 1 điểm sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong hiệp 2.

Hy vọng, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ tiếp tục cổ vũ nhiệt thành cho các cầu thủ ở những trận đấu quan trọng sắp tới, để Sông Lam Nghệ An có thể giành được những kết quả tốt, qua đó, trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.