Thể thao Sông Lam Nghệ An và câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai cách đây 10 năm Hai mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An áp dụng chính sách trẻ hóa lực lượng, nhưng việc trẻ hóa diễn ra quá nhanh khiến đội bóng xứ Nghệ gặp phải khó khăn giống như Hoàng Anh Gia Lai cách đây 10 năm.

Từ chuyện của Hoàng Anh Gia Lai

Cách đây 10 năm, tức là tại V.League 2015, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có một quyết định táo bạo khi chính thức trình làng lứa cầu thủ sinh năm 1995, 1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… Họ là nòng cốt của lứa cầu thủ U19 Việt Nam gây sốt bóng đá Việt Nam và được xem là những tài năng xuất chúng, đưa người hâm mộ chạm đến mọi cung bậc cảm xúc. Họ được ca ngợi, được kỳ vọng sẽ thành công tại V.League.

Kết quả sau đó thì ai cũng thấy, Hoàng Anh Gia Lai với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải 21,7 chỉ thắng 6 trận, hoà 6 trận và thua đến 14 trận, xếp hạng thứ 13/14 tại V.League 2015. Ở mùa V.League sau đó, thế hệ cầu thủ này có tiến bộ hơn khi xếp thứ 12/14 chung cuộc với 9 trận thắng, 3 trận hoà và 14 trận thua. Cả hai mùa giải sử dụng cầu thủ trẻ, đội bóng phố Núi đều ngấp nghé bờ vực xuống hạng.

Phải đến mùa 2017, tức là 3 mùa giải sau khi lứa cầu thủ 1995, 1996 của bầu Đức được trải nghiệm và thử lửa tại V.League, Hoàng Anh Gia Lai mới có thành tích khả quan hơn với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Đúng như nhận định của cố huấn luyện viên Lê Thụy Hải cách đây hàng chục năm, ông không chọn bất kỳ cầu thủ nào của U19 Việt Nam vào đội hình Bình Dương tại V.League thời điểm đó, dù đánh giá cao tài năng của các em, nhưng họ chưa đủ khả năng. Và điều quan trọng là cần có thời gian. Việc họ được trao cơ hội tại V.League là điều đáng mừng nhưng cần phải đúng vào hoàn cảnh, tuỳ vào từng thời điểm.

Sông Lam Nghệ An đang rơi vào tình cảnh của Hoàng Anh Gia Lai cách đây 10 năm. Ảnh: Chung Lê



Hiện tại cũng đã chứng minh nhiều cầu thủ ở thế hệ đó không thể trụ lại ở V.League, sớm giải nghệ, cũng có nhiều cầu thủ thành công. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường lẫn Công Phượng có được ngày hôm nay là nhờ vào sự kiên nhẫn đến liều lĩnh của Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2015-2016. Cái giá phải trả cho thế hệ cầu thủ này bước ra ánh sáng tại Vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018 và thành công sau đó của bóng đá Việt Nam là những ngày tháng Hoàng Anh Gia Lai sống trong thấp thỏm phải xuống hạng.

Đến chuyện thay đổi ở Sông Lam Nghệ An

Với Sông Lam Nghệ An, một trung tâm đào tạo có tiếng không kém Hoàng Anh Gia Lai sau 10 năm, Đội bóng xứ Nghệ trong bối cảnh nhiều trụ cột dứt áo ra đi đã phải trẻ hoá lực lượng. Mùa giải này, Sông Lam Nghệ An tiếp tục gây ngạc nhiên khi sử dụng các cầu thủ trẻ độ tuổi trung bình toàn đội xuống còn 21,9 (mùa giải 2023/24 là 22,7). Cả 2 mùa đều chật vật trụ hạng.

Chỉ lấy một minh chứng ở trận đấu gần nhất, Sông Lam Nghệ An dù được đánh giá thấp hơn, lại chơi rất hay trước Hà Nội trên sân Vinh tại vòng 22, rồi để thua ngược 1-2 trong những giây cuối cùng của trận đấu. Mọi chỉ số thống kê Sông Lam Nghệ An đều không hề thua kém, thậm chí còn có nhiều pha dứt điểm hơn (15 cú sút) nhưng vẫn thất bại. Và chỉ số mà Sông Lam Nghệ An kém xa Hà Nội chính là độ tuổi trung bình của các cầu thủ trên sân. Trong trận đấu đó, Sông Lam Nghệ An có độ tuổi trung bình chỉ 24,5 trong khi Hà Nội là 27,9 với những cầu thủ đã dạn dày kinh nghiệm.

Sông Lam Nghệ An đã đúng khi trẻ hoá lực lượng, nhưng lại thiếu những cầu thủ có kinh nghiệm để chuyển tiếp, giao thoa giữa 2 thế hệ. Ảnh: Chung Lê



Cũng giống như các trận đấu gặp các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hoá, Viettel… thì trận thua sát sao trước Hà Nội chứng tỏ một điều rằng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm. Tinh thần thi đấu và tài năng thôi là chưa đủ, ở V.League có quá nhiều yếu tố khiến các cầu thủ trẻ gặp khó khăn, kể cả trọng tài, tâm lý thi đấu, những tiểu xảo…

Cả hai mùa Sông Lam Nghệ An thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không có được kết quả tốt, không chỉ đến từ chất lượng ngoại binh kém, hay tài cầm quân mà một trong những nguyên nhân chính là có quá nhiều cầu thủ bị “chín ép”. Việc được ra sân sớm từ lúc 18-20 tuổi rất tốt cho họ trong tương lai, nhưng không hề tốt cho kết quả, thành tích của đội bóng hiện tại. Điều đó cần được cân bằng và tính toán từ đầu mùa giải.

Nếu xét về tài năng, những Văn Việt, Quang Vinh, Long Vũ… của Sông Lam Nghệ An chưa thể so với lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai năm nào. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đang trình diễn, thể hiện vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen giống như Hoàng Anh Gia Lai cách đây 10 năm. Đó là sự vô tư, nhiệt huyết nhưng đầy non nớt và để lại nhiều tiếc nuối.

Giá như Sông Lam Nghệ An có đủ khả năng giữ chân những trụ cột hoặc đưa về những cầu thủ có kinh nghiệm nhiều hơn, sớm hơn, hoặc chí ít là có được những ngoại binh chất lượng hơn, chắc hẳn Đội bóng xứ Nghệ dưới bàn tay của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã là một đội bóng rất đáng xem, để lại dấu ấn mạnh tại V.League./.