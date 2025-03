Thể thao Sông Lam Nghệ An vượt qua Đồng Tháp, giành vé vào Bán kết Cúp Quốc gia Chiều 30/3, trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An vượt qua Đồng Tháp tại trận tứ kết qua đó giành vé vào chơi trận Bán kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Với việc vượt qua Đồng Tháp ở trận Tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25, Sông Lam Nghệ An, lần đầu tiên có được danh hiệu dưới "thời" Nhà tài trợ Tân Long.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Đức Anh

Với quyết tâm có được danh hiệu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đã tổ chức nhiều trận đấu giao hữu trước thềm cuộc chạm trán với Đồng Tháp. Sau những trận đấu đó, đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật dường như đã tìm ra được đội hình tối ưu cho cuộc so tài với đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Mạnh Quỳnh chơi mờ nhạt bên cánh trái và bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc. Ảnh: Chung Lê

Theo điều lệ giải, Sông Lam Nghệ An sẽ không được sử dụng ngoại binh trong trận này. Chính vì vậy, đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An có một số thay đổi so với thường lệ.

Cụ thể, bộ đôi trung vệ được đảm trách bởi Hoàng Văn Khánh và Lê Văn Thành; hai hậu vệ cánh là Hoàng Văn Khánh và Vương Văn Huy.

Phan Xuân Đại bị đối phương thường xuyên áp sát gây nên nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Ảnh: Chung Lê

Trong khi đó, 4 tiền vệ ra sân chính thức gồm: Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ, Mạnh Quỳnh. Bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công sẽ thuộc về Ngô Văn Lương và Phan Xuân Đại.

Dù đặt quyết tâm sớm giành lợi thế dẫn điểm, nhưng trước một đội khách chơi áp sát, không ngại va chạm, trong khoảng hơn 15 phút đầu tiên của trận đấu Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Khắc Ngọc tiếp tục đóng vai trò linh hồn nơi tuyến giữa SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Phải đến phút 19, Sông Lam Nghệ An mới tổ chức được một pha lên bóng sáng nước. Từ tình huống phối hợp ở trung lộ, Phan Xuân Đại chọc khe để Mạnh Quỳnh thoát xuống đáy biên. Tuy nhiên, cú căng ngang của tiền vệ mang áo số 11 đã không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đồng Tháp.

Long Vũ chơi năng nổ bên cánh phải SLNA,. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút sau đó, do cả hai đội đều không muốn bị thủng lưới trước nên đã thi đấu quá thận trọng vì thế không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Nhìn chung, trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, cả hai đội đều trình diễn lối chơi bế tắc, gây ra sự nhàm chán cho khán giả có mặt trên khán đài sân Vinh.

Phan Xuân Đại mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, để cải thiện khả năng tấn công cho đội nhà, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã quyết định đưa Xuân Tiến vào sân để thay cho Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên , Sông Lam Nghệ An vẫn thiếu ý tưởng trong các pha lên bóng. Chính vì vậy, hơn 10 phút của hiệp 2 đội bóng xứ Nghệ vẫn không thể tìm ra phương án để tiếp cận khung thành Đồng Tháp.

Nhận thấy cần phải tiếp tục có sự thay đổi, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định thay Bá Quyền và Đình Hoàng để đưa Quang Vinh và Hồ Văn Cường vào sân.

Đinh Xuân Tiến nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Sự điều chỉnh này đã mang đến đôi chút khởi sắc cho đội bóng xứ Nghệ. Sau nhiều đợt hãm thành, đến phút 71 của trận đấu, Sông Lam Nghệ An đã mở được tỷ số. Bàn thắng do công của tiền đạo Phan Xuân Đại. Xuất phát từ tình huống cố định, Khắc Ngọc chuyền bóng điểm rơi chính xác đi vào khoảng trống giữa hai trung vệ đối phương, giúp cầu thủ mang áo số 21 Sông Lam Nghệ An có cơ hội thoát xuống tung cú vô lê khiến thủ thành Thanh Tuấn (Đồng Tháp) không có cơ hội để cản phá.

Thủ môn Thanh Tuấn đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể bảo toàn mảnh lưới cho Đồng Tháp. Ảnh: Hải Hoàng

Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, Sông Lam Nghệ An liên tiếp tạo ra cơ hội trước khung thành đội khách, nhưng tiền đạo Ngô Văn Lương đã khá vô duyên khi đối mặt với thủ môn Thanh Tuấn.

Tuy nhiên, khán giả xứ Nghệ đã không phải chờ đợi bàn thắng thứ 2 quá lâu, bởi vào phút 79, Xuân Tiến đã nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Từ pha triển khai tấn công bên cánh trái, bóng được lật về phía cột hai cho Long Vũ, tiền vệ này đánh đầu trả ngược cho Xuân Tiến. Tiền vệ mang áo số 9 đã tung cú vô lê nhanh đánh bại thủ môn Thanh Tuấn.

Phút 81, khi Đồng Tháp có được bàn thắng để rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Từ đường chọc khe của đồng đội, Trần Nhật Lâm băng xuống dứt điểm hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ môn Văn Việt.

Và đó cũng là tất cả những gì mà Đồng Tháp có thể làm được khi làm khách tại sân Vinh. Kết quả chung cuộc, Sông Lam Nghệ An vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Thành tích này, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật có mặt tại Bán kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Tại trận Bán kết, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với Bình Dương trên sân Vinh.