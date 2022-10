Sống như đóa hoa

Những năm tháng nuôi con một mình, chị “lay lắt” với đủ nghề mưu sinh từ buôn hoa quả ở chợ đầu mối, đi làm thuê. Trong khó khăn, run rủi, dẫn chị đến nghề may, dù rằng ban đầu chị chỉ làm thuê với những công việc đơn giản như bơm vá, sửa đồ cũ và may gia công cho các tiểu thương. Nhận được tháng lương đầu tiên, chị còn nhớ, biết bao sung sướng bởi chị biết rằng chị có thể tự làm để nuôi con, trả tiền trọ, trang trải cho hai mẹ con qua ngày.

Từ một người làm công, sau này chị Hoa gắn bó với nghề may như nghiệp của mình. Thời điểm mới vào nghề, chị thuê một ki ốt nhỏ ở đường Phong Đình Cảng để vừa làm nơi tá túc của hai mẹ con, vừa làm tiệm may để sinh sống. Chọn nghề may, chị cũng mới nhận ra năng khiếu của mình bởi chị càng làm càng say mê, những thiết kế mà chị tự tay may được nhiều khách hàng đón nhận.