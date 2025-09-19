Kinh tế Sống xanh – lan tỏa hành động nhỏ, mang lại giá trị lớn ở Tập đoàn TH Trong nhịp sống hiện đại, khi con người dễ lãng quên mối quan hệ gắn bó với thiên nhiên, thì việc khơi dậy những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày lại trở thành sợi dây bền chặt nối liền ý thức cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Ở TH, tinh thần ấy đã và đang được hiện thực hóa bằng nhiều sáng kiến, trong đó nổi bật là chương trình “Người TH sống xanh nơi công sở” – một mô hình giản dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa lối sống bền vững ngay từ chính môi trường làm việc.

Giảm nhựa dùng một lần – Thay đổi nhỏ, tác động lớn

Chỉ bằng vài hành động đơn giản – thu gom pin cũ, phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa dùng một lần – các thành viên TH đang tạo nên những thay đổi tích cực, vừa gìn giữ không gian làm việc xanh sạch, vừa chung tay bảo vệ môi trường. Hình ảnh đồng nghiệp mang pin đã qua sử dụng từ gia đình, hàng xóm đến văn phòng để xử lý đúng cách; hay việc mọi người chú ý bỏ rác đúng thùng phân loại tại Hà Nội đó không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và ý thức cộng đồng. Ban Dự án Phát triển Bền vững đồng hành để xử lý, tái chế rác hợp lý càng khiến chương trình thêm tính chuyên nghiệp, bền lâu.

Bỏ màng co nắp chai trong sản xuất chai nước TH true WATER nhằm bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn TH. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, TH đã kiên trì triển khai nhiều sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Một trong những bước đi đáng chú ý chính là việc từ năm 2021, TH ngừng sử dụng màng trên nắp chai sản phẩm TH true WATER 350ml. Dù chỉ là chi tiết nhỏ trong bao bì, nhưng màng co này vốn khó phân hủy, thường xuyên bị vứt bỏ không đúng cách, gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Việc loại bỏ nó đã góp phần đáng kể trong giảm thiểu rác nhựa.

Không dừng lại ở đó, TH còn giảm 50% thìa nhựa đi kèm sữa chua, tiến tới ngừng 100% cung ứng trong tương lai gần. Người tiêu dùng được khuyến khích mang theo thìa cá nhân hoặc dùng thìa nhiều lần – một thay đổi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đó không chỉ là câu chuyện giảm rác thải mà còn là cách doanh nghiệp truyền cảm hứng thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng cộng đồng đến lối sống xanh, văn minh và trách nhiệm hơn.

Thu gom vỏ hộp - lan tỏa lối sống xanh tại TH. Ảnh: TH

Mỗi quyết định ấy cho thấy, bảo vệ môi trường không phải là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể, có tính toán dài hơi. Bằng sự kiên trì, doanh nghiệp đã từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất đến tiêu dùng, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay.

Sản xuất tuần hoàn – hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Sống xanh không chỉ dừng ở việc giảm thiểu bao bì, TH còn đưa triết lý bền vững vào tận gốc của chuỗi sản xuất. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại các trang trại bò sữa ở Nghệ An là minh chứng rõ rệt.

Chất thải từ chăn nuôi không còn là gánh nặng môi trường, mà được xử lý thành phân bón hữu cơ phục vụ canh tác, đồng thời tạo ra khí sinh học (biogas) phục vụ sản xuất. Nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Nhờ đó, vòng tuần hoàn tài nguyên khép kín được hình thành: chất thải trở thành tài nguyên, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí và tạo thêm giá trị gia tăng.

Mô hình này không chỉ khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững của TH, mà còn góp phần định hướng cho nền nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên xanh: nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, mà còn gắn với trách nhiệm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm sạch, thân thiện môi trường – điều mà xã hội đang ngày càng coi trọng.

Sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ. Ảnh: TH

Một điểm nhấn nữa trong hành trình “sống xanh” của TH là việc trở thành thành viên sáng lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Liên minh này quy tụ những doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu, cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái thu gom, phân loại, tái chế bao bì dựa trên nguyên tắc Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Sự tham gia này cho thấy rõ chiến lược toàn diện của TH: không chỉ tập trung xử lý phần “ngọn” của vấn đề rác thải, mà giải quyết ngay từ gốc – từ khâu thiết kế sản phẩm, bao bì, đến quá trình phân phối, tiêu dùng và tái chế. Đây là cách tiếp cận tiên tiến, không đơn thuần là “giảm phát sinh rác” mà còn kiến tạo một vòng đời bền vững cho bao bì.

Thông qua PRO Vietnam, TH không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của mình trong lĩnh vực sữa và thực phẩm sạch, mà còn góp phần thúc đẩy toàn ngành tiêu dùng Việt Nam chuyển mình theo hướng phát triển bền vững.

Lan tỏa lối sống xanh – từ doanh nghiệp đến cộng đồng

Điều đáng quý là những sáng kiến của TH không khép kín trong nội bộ, mà được lan tỏa ra cộng đồng bằng nhiều cách. Mỗi sản phẩm với bao bì giảm nhựa, mỗi lời khuyến khích dùng thìa cá nhân, hay hình ảnh nhân viên công sở phân loại rác… đều là thông điệp sống xanh giản dị, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ở góc độ rộng hơn, TH đang cho thấy doanh nghiệp có thể dẫn dắt thay đổi hành vi xã hội bằng sự gương mẫu và kiên trì. Không phải những chiến dịch rầm rộ, mà chính là hành động nhỏ, nhất quán mới có sức thuyết phục lớn nhất.

Khách hàng mua sản phẩm tại các cửa hàng của TH true Milk. Ảnh: TH

Với người tiêu dùng, hành trình này gợi mở một suy nghĩ quan trọng: Sống xanh không xa vời, không khó khăn. Chỉ cần thay đổi từ việc nhỏ – mang pin cũ đến nơi thu gom, dùng lại một chiếc thìa, bỏ rác đúng thùng – đã góp phần tích lũy giá trị lớn cho môi trường.

Tầm nhìn dài hạn – kiến tạo tương lai xanh

Phát triển bền vững là con đường không dễ dàng, đòi hỏi đầu tư, kiên trì và tầm nhìn xa. TH đã và đang chọn con đường ấy, không chỉ để tạo dựng hình ảnh thương hiệu, mà quan trọng hơn, để kiến tạo một tương lai xanh cho cộng đồng và thế hệ mai sau. Từ công sở xanh, sản xuất tuần hoàn, đến trách nhiệm bao bì và liên minh tái chế, tất cả đều phản ánh triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” mà TH đã theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Triết lý ấy không chỉ thể hiện trong sản phẩm sạch, an toàn, mà còn trong từng bước đi cụ thể, minh chứng cho cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.