Thể thao Sự chững lại của Nguyễn Văn Bách ở Sông Lam Nghệ An Từng được đánh giá rất cao về mặt tài năng, nhưng cầu thủ sinh năm 2003 của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thoát ra khỏi cái mác "tài năng trẻ".

Trong chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An trước Công an Hà Nội tại vòng 10 của V.League 2024/2025, Nguyễn Văn Bách đã bị trọng tài chính Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ. Lý do là Nguyễn Văn Bách đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Lê Phạm Thành Long của đội chủ nhà.

Nguyễn Văn Bách trong một buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu Đức Anh

Với việc phải chơi thiếu người ngay đầu hiệp 2 (phút 53), đội bóng xứ Nghệ đã phải chịu sức ép rất lớn từ đội bóng thủ đô. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Văn Việt, bộ đôi trung vệ Sebastian Zaracho - Lê Văn Thành... thì Sông Lam Nghệ An đã không thể rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm trong tay.

Như vậy, Nguyễn Văn Bách sẽ không được tham dự 2 trận tiếp theo của Sông Lam Nghệ An, gặp Becamex Bình Dương (vòng 11) và Câu lạc bộ Hà Nội (vòng 12). Đây là thiệt thòi không nhỏ với đội bóng xứ Nghệ nói chung và cá nhân Nguyễn Văn Bách nói riêng. Một bài học lớn cho cầu thủ quê ở huyện Yên Thành.

Chứng kiến những gì mà Nguyễn Văn Bách thể hiện trong suốt thời gian qua, người hâm mộ xứ Nghệ đã không khỏi thất vọng. Dường như, Nguyễn Văn Bách vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đừng quên, Nguyễn Văn Bách được khoác áo đội 1 Sông Lam Nghệ An khi mới 18 tuổi (tháng 7/2021).

Tính đến thời điểm này , tại V.League 2024/2025, Nguyễn Văn Bách mới được ra sân thi đấu vỏn vẹn 3 trận với thời lượng là 168 phút. Đánh giá một cách khách quan thì những màn trình diễn của Nguyễn Văn Bách là khá mờ nhạt, dù được đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh phải.

Hiện tại, trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật đang có rất nhiều tiền vệ chất lượng. Bên cạnh Nguyễn Văn Bách là Phan Bá Quyền, Đặng Quang Tú, Nguyễn Quang Vinh, Trần Nam Hải, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Trọng Tuấn, Đinh Xuân Tiến, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ và đặc biệt là Hồ Khắc Ngọc.

Rõ ràng, cuộc cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đang vô cùng khốc liệt. Cho nên, muốn được huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng thường xuyên trong thời gian tới, Nguyễn Văn Bách sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa./.