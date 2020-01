Sự cố y tế khẩn cấp toàn Trung Quốc: Hơn 800 ca nhiễm virus corona, số người tử vong liên tục tăng

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa chính thức xác nhận, đã có 830 ca nhiễm virus corona trên toàn quốc và dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 25 người.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng dịch viêm phổi do virus corona đã trở thành sự cố y tế khẩn cấp trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, WHO cũng khẳng định dịch bệnh này chưa trở thành một sự cố trên quy mô toàn cầu.

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ đang điều tra trường hợp thứ hai bị nghi lây nhiễm virus corona tại nước này. Đây là một sinh viên tại bang Texas, vừa trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc - tâm điểm bùng phát dịch.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp thứ hai trên đất Mỹ nhiễm virus corona sau trường hợp thứ nhất là một nam giới trong độ tuổi 30 sống gần thành phố Seattle. Rất may bệnh nhân này hiện đã hồi phục tốt và sắp được xuất viện.

Tại Nhật Bản, giới chức nước này cũng vừa xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virus corona, là một người đàn ông trung niên đến từ thành phố Vũ Hán. Vài ngày trước chuyến đi, người đàn ông này đã bị sốt và phải nhập viện hai lần tại Trung Quốc.

Hiện các trường đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực theo dõi thông tin về sức khỏe của các sinh viên, trước những lo ngại về việc sinh viên trở về học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể khiến nguy cơ lây lan virus tăng cao.