Giải trí Sự nguy hiểm của Phương Mỹ Chi ở 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi là nhân tố có độ thảo luận, viral (lan tỏa) mạnh bậc nhất ở "Em xinh say hi" thời điểm hiện tại.

Phương Mỹ Chi gây sốt với "Bóng phù hoa ở Sing! Asia". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 từng là Á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 - khi mới 10 tuổi. Thời điểm đó, Phương Mỹ Chi được yêu thích bởi giọng hát dân ca ngọt ngào, truyền cảm. Nữ ca sĩ được gọi là “cô bé hát dân ca”, và vụt sáng sau khi Giọng hát Việt nhí 2013 kết thúc.

Trên suốt chặng hành trình trưởng thành, Phương Mỹ Chi cho thấy những nỗ lực, cố gắng để đa dạng hóa hình ảnh, bứt phá khỏi giới hạn của một “cô bé hát dân ca”. Phương Mỹ Chi hát nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, sự kết hợp với DTAP trong album "Vũ trụ cò bay" được đánh giá bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Album "Vũ trụ cò bay" với những sáng tạo đặc biệt với âm nhạc điện tử nhưng dựa trên cảm hứng từ các tác phẩm văn học nổi tiếng như Hai đứa trẻ, Chuyện người con gái Nam Xương, Vợ nhặt, Chiếc lược ngà... Phương Mỹ Chi và DTAP có được thành công lớn khi kết hợp nhạc điện tử với các chất liệu âm nhạc truyền thống như cải lương, quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc Huế... Album là dấu ấn mới trên hành trình trưởng thành, bứt phá và lột xác về hình ảnh của Phương Mỹ Chi.

Cộng hưởng từ thành công của album "Vũ trụ cò bay", Phương Mỹ Chi những năm qua hoạt động năng nổ. Hiện cô cùng lúc tham gia 2 chương trình âm nhạc cùng có độ “hot” là "Em xinh say hi" và "Sing! Asia".

Sing! Asia là cuộc thi âm nhạc diễn ra trên du thuyền kéo dài 30 ngày, do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức. Ngày 27.6, trước khi tập 5 "Em xinh say hi" lên sóng, tiết mục "Bóng phù hoa" của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia gây bão, được chia sẻ rầm rộ khắp các nền tảng.

"Bóng phù hoa" nằm trong album "Vũ trụ cò bay" do DTAP sáng tác. Ca khúc lấy cảm hứng từ "Chuyện người con gái Nam Xương". Phương Mỹ Chi chọn trình diễn ca khúc này tại vòng tứ kết ghi hình của Sing!Asia.

Bài hát được trình diễn bằng 2 thứ tiếng với những nốt cao được xử lý đẹp, vừa vặn, giàu cảm xúc đã giúp Phương Mỹ Chi có chiến thắng áp đảo. Ngay sau đó, hình ảnh Phương Mỹ Chi mặc váy cách điệu từ hoa sen, hát ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại "Bóng phù hoa" đã được chia sẻ khắp mạng xã hội với nhiều lời ngợi khen từ khán giả.

Phương Mỹ Chi đang cho thấy sự lợi hại và “nguy hiểm” của mình khi nổi bật về mặt tài năng, sức hút ở Em xinh say hi. Nữ ca sĩ được cộng thêm hiệu ứng từ Sing! Asia. Ảnh: Nhà sản xuất Em xinh say hi

Với việc tham gia "Sing! Asia" cùng thời điểm lên sóng với "Em xinh say hi" đã giúp Phương Mỹ Chi nhân đôi độ thảo luận, nhân đôi độ nhận diện, cũng như sự lan tỏa so với 29 “em xinh” khác.

Phương Mỹ Chi tận dụng được tài nguyên cá nhân, đẩy mạnh thương hiệu, vừa tạo được dấu ấn tại "Sing! Asia", vừa nhân đôi sức hút tại "Em xinh say hi".

Chưa kể, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn đưa được thế mạnh về chất liệu văn hóa dân gian vào tiết mục "Hề" ở "Em xinh say hi", trong khi những tên tuổi nổi bật khác như Miu Lê hay Bích Phương lại chỉ đang thể hiện được tài năng... nói nhiều.

Với chiến lược này, Phương Mỹ Chi cho thấy sự “nguy hiểm” so với các “em xinh” còn lại. Hiện, rõ ràng, Phương Mỹ Chi đang nằm trong top thí sinh mạnh sẽ đi sâu vào chung kết của "Em xinh say hi".