Pháp luật Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học L.T.A nhận thức được hành vi sai trái của mình, gỡ bỏ bài viết và gửi lời xin lỗi đến cựu chiến binh, lực lượng làm nhiệm vụ

Chiều 30/8, Công an TP. Hà Nội thông tin đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một cựu chiến binh 90 tuổi trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, vào tối 27/8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip với nội dung cho rằng, lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại phố Nguyễn Thái Học đã ngăn cản một cựu chiến binh 90 tuổi vào xem diễu binh vì… không mua chỗ ngồi.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Trên thực tế, khi ông N.V.L (cựu chiến binh trong clip) được người thân đưa tới xem diễu binh, lực lượng chức năng đã hướng dẫn gia đình di chuyển khoảng 90 mét đến khu vực thuận lợi hơn, nơi có ghế ngồi ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi.

Ông N.V.L cầm cờ, được sắp xếp chỗ ngồi phía trước hàng rào bảo vệ trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: A.T.

Qua điều tra, Công an Hà Nội xác định người đăng tải video là L.T.A (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội). Tại cơ quan công an, L.T.A khai nhận do bức xúc vì mâu thuẫn cá nhân với một người trong clip nên đã tự ý suy diễn, rồi đăng tải thông tin sai sự thật.

L.T.A đã thừa nhận hành vi sai trái, gỡ bỏ bài viết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cựu chiến binh, lực lượng làm nhiệm vụ.

L.T.A tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành lập hồ sơ và xử lý L.T.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành vi tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.