Pháp luật Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân. Trong đó có những thông tin liên quan đến chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Phát hiện nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đang được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tối ưu nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là chủ đề nhận được quan tâm lớn của nhiều người dân. Tuy nhiên, hiện trên các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok) đang lan truyền nhiều thông tin, bài viết "cầm đèn chạy trước ô tô", sai sự thật, thiếu kiểm chứng có liên quan đến nội dung sáp nhập. Nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng gọi hỏi, răn đe.

Ảnh minh hoạ internet

Điển hình trong tháng 3/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố.

Thông tin sai sự thật tài khoản Facebook “MI Xue Hưng Nguyên” đăng tải. Ảnh chụp màn hình Facebook

Theo đó, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “MI Xue Hưng Nguyên” đăng tải bài viết “CHÍNH THỨC - SÁNG NAY QUỐC HỘI ĐÃ ĐI ĐẾN THỐNG NHẤT SAU THỜI GIAN THAM KHẢO - VỀ SÁP NHẬP CÁC TỈNH THÀNH: CỤ THỂ NHƯ SAU! Từ 63 tỉnh, thành còn 31 tỉnh thành”.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook trên là ông N.V.K. (44 tuổi, trú tại Hưng Nguyên), kinh doanh kem và nước giải khát trên địa bàn. Tài khoản Facebook cá nhân của ông này có hơn 4,9 nghìn bạn bè.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã triệu tập ông K. làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tài khoản Facebook “MI Xue Hưng Nguyên” đăng tải thông tin cải chính. Ảnh chụp màn hình Facebook

Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận vào ngày 25/2/2025, sau khi đọc được thông tin về chủ trương sáp nhập tỉnh, thành trên mạng xã hội, ông K. đã sao chép và đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Sau khi đăng bài, một số người vào bình luận cho rằng nội dung này không chính xác vì vậy ông K. đã gỡ bỏ bài viết.

Ông K. nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, đăng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” với số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2024, cũng có 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước bị xử phạt hành chính là ông L.V.T. (SN 1988, trú TP Vinh), phóng viên và ông N.V.M. (SN 1988, trú thị trấn Tân Kỳ) lao động tự do.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm vi phạm. Ảnh tư liệu: Huyền Thương

Cụ thể, ngày 26/11/2024, tài khoản Facebook N.V.M. đăng tải bài viết với nội dung: “Đây là thông tin nhập tỉnh tui tải được trên mạng. Không biết có chính xác không” kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên việc sắp xếp, tách nhập của các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 28/11, tài khoản Facebook Đ.C. của ông L.V.T. cũng đăng tải các hình ảnh tương tự với nội dung “Kế hoạch sáp nhập các cơ quan từ Trung ương đến địa phương”.

Sau khi tiến hành xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập 2 ông L.V.T. và N.V.M. lên làm việc. Cả hai thừa nhận mặc dù thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã đăng tải trên Facebook cá nhân nhằm mục đích tăng lượng tương tác. Trong đó, đáng chú ý, tài khoản Facebook của N.V.M. là tài khoản có tích xanh với hơn 80.000 lượt theo dõi.

Hành vi của 02 trường hợp này vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Việc đăng tải các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy gây hoang mang dư luận, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động lớn đến sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giả mạo các cá nhân, tổ chức có uy tín

Để dẫn dắt dư luận, một số trường hợp còn cắt ghép, chỉnh sửa mạo danh các trang web của báo chí chính thống hay trang cá nhân của những người nổi tiếng để đăng tải, lan truyền các thông tin sai sự thật.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo. Ảnh tư liệu: Hồ Hưng

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) phát hiện tài khoản TikTok “P.T.C” đăng tải hình ảnh thông tin giả mạo được cho là phát biểu của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung bài phát biểu đề cập đến sự bất công trong việc chi trả tiền lương của các ngành nghề. Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 11.100 lượt thích, gần 4.000 lượt bình luận.

Lực lượng Công an xác định đây là hành vi giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng, xúc phạm đến hình ảnh, danh dự, uy tín của cá nhân đại biểu Quốc hội, tạo dư luận trái chiều, phức tạp, gây mất ANTT.

Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản TikTok “P.T.C” là ông H.T.B. (41 tuổi, trú tại thành phố Vinh) khai báo qua nghe thông tin thời sự, thấy hình ảnh của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa tại Nghị trường Quốc hội nên đã lấy hình ảnh của đại biểu này rồi tự biên soạn nội dung và chèn vào khiến độc giả tin rằng đây là phát biểu của đại biểu này rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ông B. cho biết việc làm này nhằm tạo diễn đàn, tranh luận trên mạng xã hội để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.

Qua làm việc, ông B. nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngày 25/3/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H.T.B. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông B. cũng đã gỡ bỏ bài viết trên tài khoản cá nhân và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Bức ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết trên Báo Nghệ An.

Trước đó, ngày 14/3/2025, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Zalo lan truyền bức ảnh có chứa logo Báo Nghệ An, hình ảnh đường dẫn và tên bài Báo Nghệ An điện tử “Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp”. Cùng với đó, bức ảnh chèn nội dung về dự kiến sáp nhập xã ở Nghệ An.

Báo Nghệ An đã lên tiếng cảnh báo và khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết của Báo. Báo Nghệ An cũng đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an Nghệ An đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng này...

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo: Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện các chế tài xử lý đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng đã được quy định tại Điều 8, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Điều 9, Luật An ninh mạng năm 2018.

Tùy tính chất và mức độ mà người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị áp dụng một, hai hoặc nhiều chế tài xử lý đối với một hành vi vi phạm.

Theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật có thể bị xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức và bắt buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, tin giả. Ngoài ra, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288, Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù lên đến 07 năm.

Lực lượng chức năng làm việc với cá nhân đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh tư liệu: Huyền Thương

Đối với hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân với mục tiêu chống Nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.