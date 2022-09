Sức mua tăng, giá thực phẩm ổn định trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, lượng người về quê và lượng khách du lịch đến Nghệ An khá đông. Các nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động hết công suất. Theo đó, thị trường thực phẩm khá sôi động, sức mua tăng nhưng giá cả khá ổn định.

Khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn… không khí mua bán diễn ra sôi động ngay từ chiều 31/8 cho đến ngày 4/9. Các tiểu thương cho biết, dự kiến lượng thực phẩm tiêu thụ trong dịp lễ này sẽ tăng đột biến, do đó, họ đã chủ động nguồn cung dồi dào, nỗ lực giữ giá bình ổn để tăng doanh thu.

Bà Trịnh Thị Hoá, một tiểu thương kinh doanh thịt bê tại chợ Sa Nam (thị trấn Nam Đàn) cho biết: “Riêng 4 ngày nghỉ lễ, tôi đã chuẩn bị 15 con bê thịt, vừa bán lẻ ở chợ, vừa phân phối cho các quán hàng trong huyện và thành phố Vinh. Lượng thịt tiêu thụ tăng gấp đôi, riêng ngày chính lễ 2/9 thì tăng gấp 3 so với ngày thường”.

Tại các chợ dân sinh ở thành phố Vinh, lượng thực phẩm tiêu thụ trong những ngày nghỉ lễ cũng tăng mạnh. “Bình thường chỉ bán được khoảng 10-15 kg ghẹ, 10kg tôm tít và 20kg ốc các loại thì trong mấy ngày nghỉ lễ, lượng hàng bán ra tăng gấp 2 lần. Khách mua để mang về quê, mua đi dã ngoại, tổ chức ăn uống tại gia nên mua số lượng nhiều, từ vài cân trở lên”.

Đặc biệt, tại các siêu thị trên địa bàn như: Lotte Mart Vinh, Big C, Mega và hệ thống Vinmart lượng khách cũng tăng từ 30-40% so với ngày thường. Các mặt hàng bán chạy nhất là: Thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, may mặc, hoá mỹ phẩm…

Ông Trần An Khang, đại diện siêu thị Big C Vinh cho biết: “Dịp lễ này, siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh từ 30-50% cho hàng nghìn sản phẩm như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, gia vị, đồ gia dụng nhà bếp… Nhờ đó, lượng khách đến mua sắm tại siêu thị trong dịp nghỉ lễ vừa qua tăng mạnh, doanh thu cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường. Người dân tận dụng ngày nghỉ lễ vừa đi chơi, vừa mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Vì vậy, các chương trình khuyến mãi thu hút sự quan tâm của khách hàng”.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù sức mua tăng mạnh song giá cả các mặt hàng khá ổn định so với ngày thường. Cụ thể như: Thịt lợn có giá là từ 120.000-135.000 đồng/kg; thịt bò từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp 40.000 đồng/kg, thịt gà ta 120.000 đồng/kg.

Các loại rau xanh tiếp tục duy trì mức giá ổn định: Bắp cải 15.000 đồng/kg; cải thảo 27.000 đồng/kg; bí xanh 20.000 đồng/kg; cải xanh 30.000 đồng/kg; hành lá, rau mùi có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg; rau muống có giá 8.000 đồng/bó; cà chua, cà rốt, dưa chuột dao động trong khoảng 18.000 - 23.000 đồng/kg; khoai lang có giá khoảng 20.000-26.000 đồng/kg…

Riêng các loại thủy, hải sản hút hàng trong dịp này có tăng giá so với ngày thường: Cá diêu hồng có giá 65.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), tôm đất 150.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng), cá quả dao động 80.000-100.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg). Đặc biệt, hải sản tươi sống tăng giá mạnh: Mực 250.000 -270.000 đồng/kg (tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg); ghẹ xanh 300.000-380.000 đồng/kg (tăng 40.000 đồng/kg); tôm tít 180.00 -220.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg)...

Sở dĩ, sức mua tăng song giá cả vẫn ổn định là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, sau thời gian chờ đợi có “độ trễ” từ ảnh hưởng của giá xăng dầu, giá hàng hóa tại các chợ truyền thống và các siêu thị đã dần ổn định, có mặt hàng giảm 10-25% khi giá xăng giảm mạnh. Thứ hai, do các thương nhân đã dự báo được xu hướng thị trường nên chuẩn bị nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giữ giá cả hàng hoá ổn định trong những ngày lễ.