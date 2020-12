SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đáp ứng đúng tiến độ xây dựng

Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển đong đầy trải nghiệm



Một kỳ nghỉ trải nghiệm nhiều vùng di sản



Bến du thuyền quốc tế Ana Marina - điểm check in “must - have” (phải đến) của du khách khi tới Nha Trang.

Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm khai thác lữ hành với thế mạnh dòng khách quốc tế, Crystal Bay xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững bao gồm các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực: lữ hành, vận chuyển, lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm…, thu hút du khách, khiến họ sẵn sàng quay lại nhiều lần.Năm 2019, Crystal Bay thông qua hoạt động của các công ty thành viên đã đón gần nửa triệu lượt khách quốc tế, với 2 thị trường khách trọng điểm là Nga và Hàn Quốc. 18 máy bay charter đón du khách, sử dụng gần 4,5 triệu lượt phòng/đêm trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khắp Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…Ngay khi du lịch nội địa mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, Crystal Bay đã có những điều chỉnh linh hoạt để thu hút khách Việt với công suất buồng phòng lên tới 80- 90% tại các khu nghỉ dưỡng. Sự nhộn nhịp, tấp nập du khách cũng được ghi nhận ở các khu nghỉ dưỡng đầy tiện ích khác của Crystal Bay và các đối tác như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Sailing Bay Mũi Né,....Không chỉ khai mở vùng đất giàu tiềm năng Ninh Thuận, tại Nha Trang, Crystal Bay và các đối tác đã đầu tư xây dựng bến du thuyền quốc tế Ana Marina đẹp như mơ với sự hiện diện của những du thuyền sang chảnh. Sự lãng mạn, nên thơ của con đường đi bộ ven biển nằm bên vịnh Nha Trang xuống bến du thuyền đã mang đến những trải nghiệm mới lạ, đón đầu dòng khách cao cấp.

Tạo ra nhiều đột phá tại Ninh Thuận, thu hút du khách đến Khánh Hòa, Crystal Bay phát triển sản phẩm chiến lược “Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản” đưa du khách tới những vùng đất kỳ thú được kết nối từ miền Trung tới miền Bắc Việt Nam. Các chuyến bay charter của Crystal Bay đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận - Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long thơ mộng. Đó là lý do khiến các điểm đến do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư tập trung ở các vùng đất này như Sailing Bay Ninh Chữ, Mũi Dinh Ecopark, Vân Đồn Heritage Road...



Nhà tuyết top 3 thế giới sẽ được Crystal Bay xây dựng tại Sailing Bay Ninh Chữ.

Lấy nhu cầu trải nghiệm của du khách làm trung tâm để xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All - in - one cùng dịch vụ trọn gói All Inclusive, Crystal Bay đã và đang từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của châu Á với nhiều trải nghiệm mới lạ hấp dẫn du khách.