Szczesny cản penalty Mbappe, Barca thoát thảm bại El Clasico tại Bernabeu xoay chiều ở phút 52: Szczesny cản penalty Mbappe, thực hiện 9 pha cứu thua, ngăn 2,34 xGOT và nhận MOTM 9,0 dù Barcelona thất bại.

Khoảnh khắc then chốt của El Clasico đến ở phút 52. Khi Real Madrid đang dẫn 2-1 và có cơ hội kết liễu trận đấu sau quả penalty từ pha để bóng chạm tay của Eric Garcia, Kylian Mbappe – người mở tỷ số – bước lên chấm 11m. Nhưng Wojciech Szczesny đọc vị, đổ người sang phải và đẩy bóng ra, giữ lại nhịp thở cho Barcelona giữa Bernabeu rực lửa.

Cú đổ người đẳng cấp của Szczesny.

Một pha cứu thua đổi vận cho Barcelona

Pha cản phá từ chấm 11m không chỉ ngăn Real Madrid gia tăng cách biệt, mà còn giữ cho Barcelona không sụp đổ trong thế trận lép vế. Sự điềm tĩnh và phản xạ của Szczesny gợi nhớ World Cup 2022, khi anh từ chối cú sút phạt đền của Lionel Messi, góp phần giúp Ba Lan đi tiếp.

Ở Bernabeu, trước sức ép dồn dập từ Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham, thủ môn 35 tuổi vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Anh ra vào hợp lý, liên tục chỉ huy hàng thủ và đưa ra quyết định chính xác trong vùng cấm – những kỹ năng được mài giũa qua nhiều năm ở Serie A.

Diễn biến và điểm nhấn chiến thuật

Real Madrid chiếm ưu thế về nhịp độ và khoảng trống giữa các tuyến, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự Barcelona bằng tốc độ và khả năng di chuyển thông minh của bộ ba tấn công. Trong bối cảnh đó, Szczesny trở thành biến số phòng ngự quan trọng nhất của đội khách.

Khả năng “thủ môn quét” – với 2 lần lao ra ngoài vòng cấm – cho thấy anh chủ động kiểm soát không gian sau lưng hàng phòng ngự. 8 tình huống thu hồi bóng, cộng với cách anh tổ chức các lớp kèm và gọi người bọc lót, giúp Barcelona giảm thiểu hệ quả từ những pha chuyển trạng thái tốc độ cao của Real.

Chuyên gia bắt penalty

Cú cản phá Mbappe không phải bất ngờ. Trong sự nghiệp, Szczesny đã đối mặt 96 quả phạt đền, cứu thành công 21 lần, đạt tỷ lệ 21,8%. Danh sách các chân sút từng bị anh chặn đứng gồm Lionel Messi, Neymar, Gonzalo Higuain, Victor Osimhen – và giờ là Mbappe. Điểm nổi bật ở Szczesny là phản xạ gắn với phân tích thói quen dứt điểm của đối thủ, thay vì chỉ trông chờ vào linh cảm.

Anh vẫn đang cho thấy giá trị ở Barca.

Thống kê quan trọng từ FotMob

Theo FotMob, tầm ảnh hưởng của Szczesny ở Bernabeu được lượng hóa rõ ràng. Anh đối mặt tổng cộng 9 cú sút trúng đích, có 6 pha cứu thua trong vòng cấm và 9 pha cứu thua suốt 90 phút. Quan trọng hơn, anh ngăn chặn 2,34 bàn thua kỳ vọng theo xGOT – chỉ số phản ánh chất lượng các cú sút hướng khung thành.

Khả năng chơi chân cũng là một điểm cộng. Szczesny thực hiện 29/32 đường chuyền chính xác (91%), trong đó 3/6 đường chuyền dài đến đúng đích. Những pha triển khai bóng an toàn từ tuyến dưới giúp Barcelona “giải nhiệt” áp lực và đưa đội hình dâng lên trong những khoảng nghỉ hiếm hoi.

Chỉ số Giá trị Cứu thua 9 Cứu thua trong vòng cấm 6 xGOT ngăn chặn 2,34 Chuyền chính xác 29/32 (91%) Chuyền dài chính xác 3/6 Thu hồi bóng 8 Tình huống “thủ môn quét” 2

Tác động và bức tranh lớn

Barcelona rời Bernabeu với thất bại, nhưng Wojciech Szczesny vẫn được bầu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9,0 – minh chứng rằng một thủ môn vẫn có thể tỏa sáng giữa một tập thể thua cuộc. Ở tuổi 35, anh không còn sự cơ động như giai đoạn Arsenal hay Juventus, nhưng kinh nghiệm và tư duy chiến thuật biến anh thành chốt chặn đáng tin cậy.

Trong một El Clasico mà Barcelona chịu thiệt về thế trận, cú đổ người ở phút 52 của Szczesny là chi tiết làm thay đổi câu chuyện. Nó không xoay chuyển kết quả, nhưng đủ để Barca thoát khỏi một “thảm bại” – và khẳng định giá trị của thủ thành người Ba Lan ở thời điểm đội bóng cần nhất.