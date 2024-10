Tài diễn thuyết, vận động quần chúng của đồng chí Nguyễn Thị Phúc

“

Hồ sơ tù của chị do thực dân Pháp lập ghi:

“… Là nhân viên ấn loát của Xứ ủy Trung Kỳ, bị bang tá làng Kim Nguyên bắt tại Tân Hợp, huyện Nghi Lộc. Bị Tòa án tỉnh Nghệ An kết án 7 năm tù khổ sai và 3 năm quản thúc theo bản án số 44 ngày 9 - 1 - 1932, bị giam tại nhà lao Vinh…

Tháng 4 năm 1932, thời gian này hoạt động tuyên truyền trong nhà lao Vinh…

Tháng 5 - 1932, mức án được chuyển thành 5 năm tù khổ sai và 2 năm 6 tháng quản thúc theo Quyết định số 693 ngày 14 - 5 - 1932 của Hội đồng cơ mật…

Tết năm 1934 được giảm án 1 năm…

Ngày 13 - 2 - 1934 được tha. Sau khi được tha về quê vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng…

Tháng 7-1939 lại bị bắt…

Ngày 12-7-1939 bị đưa về quản thúc tại địa phương…

Ngày 13-3-1941, bị mật thám tỉnh Hà Tĩnh bắt lần thứ 4 vì tội tiếp tục hoạt động cộng sản. Bị tòa án Nam triều tỉnh Nghệ An kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản thúc theo bản án số 50 ngày 24-7-1941…

Ngày 3-11-1941 bị chết tại nhà thương Hà Tĩnh”.