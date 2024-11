Kinh tế Tái diễn tình trạng chiếm dụng lòng đường kinh doanh bên cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Tuyến đường Hồ Tông Thốc hiện là điểm nóng về tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè kinh doanh trên địa bàn TP. Vinh. Đa số các tiểu thương tại đây là những hộ kinh doanh trái phép trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An di chuyển vào.

Những năm qua, đại lộ Lê Nin, khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là điểm nhức nhối về tình trạng mất an toàn giao thông, an ninh trật tự do có nhiều tiểu thương chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Trước tình hình đó, vào cuối năm 2023, TP. Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Nghệ An đã mở đợt ra quân cao điểm để xử lý dứt điểm tình trạng này. Sau một hơn 1 tháng ra quân, mặt bằng trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cơ bản trở lại thông thoáng, không còn tình trạng lộn xộn, nhếch nhác như trước đây, các phương tiện ra vào bệnh viện cũng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua lại tiếp tục tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tại tuyến đường Hồ Tông Thốc, chạy dọc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cách điểm lấn chiếm cũ khoảng 300 mét.

Trên tuyến đường này có hàng chục tiểu thương căng bạt, đưa bàn ghế, hàng hóa bày bán giữa lòng đường, vỉa hè. Đây chủ yếu là những hộ kinh doanh trái phép trước cổng bệnh viện di chuyển vào. Trong những giờ cao điểm như 6 - 8 giờ sáng, 10 - 12 giờ trưa và 15 - 17h chiều (giờ bệnh nhân và người nhà có nhu cầu sử dụng dịch vụ), tuyến đường Hồ Tông Thốc luôn xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc, các phương tiện phải bấm còi liên tục mới qua được khu vực này.

Anh Nguyễn Văn Duy, tài xế taxi cho biết: Sau khi phía trước bệnh viện được giải tỏa thì hầu như các tiểu thương lại tràn về kinh doanh trên đường Hồ Tông Thốc khiến con đường ùn tắc. Có những thời điểm chúng tôi chở người ốm đi khám vất vả mới qua được đây. Cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị.

Theo tìm hiểu, UBND TP. Vinh đã có Kế hoạch số 6633/UBND-QLĐT về việc triển khai kế hoạch giải tỏa, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thành phố chỉ đạo UBND xã Nghi Phú nghiên cứu quy hoạch khu vực tập trung cho các hộ, cá nhân sử dụng để kinh doanh, buôn bán, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước mắt, nhất trí việc các hộ, cá nhân sử dụng phần đất quy hoạch đường 24m phía sau bệnh viện để tạm kinh doanh, buôn bán theo Kế hoạch của Công an tỉnh. UBND xã Nghi Phú quản lý khu vực kinh doanh tạm này đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy...

Mặc dù vậy, tuyến đường 24 mét phía sau bệnh viện này có rất ít tiểu thương đến kinh doanh, ngược lại, các hộ lại tràn ra đường Hồ Tông Thốc với lưu lượng xe cộ lớn hàng ngày.

Chính quyền xã Nghi Phú cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Vinh, địa phương cũng đã cắt cử lực lượng bao gồm Công an xã, đội quản lý trật tự xã ra quân để xử lý, tịch thu hàng hóa đối với các tiểu thương kinh doanh trái phép trên tuyến đường Hồ Tông Thốc.

Được biết, TP. Vinh cũng đã tổ chức buổi làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về vấn đề này. Theo đó, thành phố kiến nghị bệnh viện cần nâng cấp chất lượng, dịch vụ, đặc biệt là về ăn uống, giá cả các loại hàng hoá phù hợp để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua sắm trong bệnh viện, hạn chế tối đa việc ra đường mua sắm.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động nâng cấp chất lượng các dịch vụ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân thăm khám. Đối với việc lấn chiếm kinh doanh ngoài khu vực bệnh viện, dù không phải thẩm quyền của bệnh viện, tuy nhiên đơn vị cũng đã tăng cường tuyên truyền người dân hạn chế mua đồ ăn, thực phẩm bên ngoài, vừa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, vừa gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự trong thời gian qua.