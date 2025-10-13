Pháp luật Tạm giữ đối tượng đốt rác trên sân thượng gây cháy lan ra hàng xóm Khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được. ‎

Đối tượng Hoàng Cao Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 12/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên quan đến vụ cháy xảy ra tối 10/10 tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (phường Láng, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Cao Sơn (SN 1970; trú tại 947 Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, trưa 10/10, Sơn dọn rác ở nhà và mang lên tầng thượng đốt gây cháy ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Sau đó, Công an phường Láng (thành phố Hà Nội) đã phối hợp với các lực lượng tiến hành dập tắt đám cháy, lập biên bản, yêu cầu đối tượng dừng việc đốt rác tại khu vực tầng thượng của ngôi nhà.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà.

Đến 17 giờ ngày 10/10, Sơn lại thực hiện hành vi đốt rác trên tầng thượng của ngôi nhà. Khi thấy rác cháy gần hết và chỉ còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và không quay lên tầng thượng nữa.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được. ‎

‎Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời có mặt, phối hợp Công an phường Láng và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân xung quanh. Nhờ đó vụ cháy không gây ra hậu quả đáng tiếc. ‎ ‎

‎Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.