Xã hội Tấm gương sáng nơi vùng lũ Hưng Lợi Ở xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lê Ngọc Lâm là một tấm gương sáng về tinh thần thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Sáng kiến báo động lũ khu dân cư

Hưng Lợi là một xã thuộc vùng chiêm trũng của huyện Hưng Nguyên. Ở xã có 3 xóm, với hơn 400 hộ dân cư sinh sống khu vực ngoài đê Tả Lam. Hàng năm, mưa lũ vẫn thường đe dọa, làm cô lập những hộ dân này... Trong trận mưa lũ gần nhất diễn ra vào tháng 10/2022, nước dâng cao trên 1m, toàn bộ người dân xóm 1, xóm 2 và một phần xóm 3, xã Hưng Lợi phải khẩn trương di dời. Cũng như bao nhiêu mùa mưa lũ trước, cán bộ lực lượng vũ trang huyện, dân quân xã lại đóng vai trò “cứu tinh”, ra sức sơ tán, tìm kiếm cứu nạn đưa người dân đến nơi an toàn.

Dân quân xã Hưng Lợi di dời tài sản và người ra khỏi vùng nguy hiểm trong đợt mưa lũ tháng 10 năm 2022. Ảnh: Thành Chung

Lũ đi qua nhưng nỗi lo còn mãi. Đồng chí Lê Ngọc Lâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lợi cứ mãi trăn trở về việc làm sao để thay đổi tâm lý "lũ đến chân mới nhảy" của bà con nhân dân nơi đây, không để tái diễn việc vào mùa mưa lũ, các lực lượng chức năng lại phải đến từng nhà vận động, tuyên truyền người dân sơ tán. Nếu thiếu sự chủ động phòng, chống thì một lúc nào đó sẽ có tai nạn thảm khốc xảy ra.

Xuất phát từ nỗi lo đó, năm 2023, đồng chí Lê Ngọc Lâm đã có sáng kiến "Báo động lũ khu dân cư phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn" để khắc phục tình trạng nói trên.

Đồng chí Lê Ngọc Lâm cho biết: Về bản chất, đây là một dụng cụ điện tử đo mức nước sông dâng lên, được sử dụng vào lúc hiện tượng thời tiết xấu, cực đoan xuất hiện. Khi nước sông dâng lên đến mức nguy hiểm được đặt ra thì con chip thông minh trong thiết bị này sẽ xử lý thông tin, truyền tín hiệu vào hệ thống truyền thanh nội bộ của các xóm, xã Hưng Lợi. Lúc này hệ thống truyền thanh sẽ phát lên những hồi còi báo động để người dân có sự chủ động sơ tán người và tài sản trước khi nước lũ dâng cao. Lực lượng chức năng cũng kịp thời xử lý tình huống, không để bất ngờ”.

Sáng kiến "Báo động lũ khu dân cư phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn" của đồng chí Lê Ngọc Lâm đã góp phần giúp cho người dân xã Hưng Lợi phòng, chống tốt hơn với mưa lũ hàng năm. Được biết, sáng kiến này đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên trao giải Nhì trong Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2023 và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận là sáng kiến có hiệu quả, tính ứng dụng cao tại hội thi cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Lâm thực hiện hướng dẫn, huấn luyện cho lực lượng dân quân xã. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, ở Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên tổ chức vào năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Lâm còn có một sáng kiến khác được giải Nhất, đó là sáng kiến "Lán di động phục vụ công tác huấn luyện và phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Với sáng kiến này, lán di động được “đơn giản hóa” trong quá trình vận chuyển và lắp ghép dựng nên.

Gương sáng về tinh thần thi đua

Ở xã Hưng Lợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Lê Ngọc Lâm không chỉ là một cây sáng kiến mà còn là một tấm gương về tinh thần thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương. Đồng chí Trần Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lợi cho biết: “Trong những năm qua, trên cương vị công tác của mình, đồng chí Lâm đã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về việc triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh.

Đồng chí Lê Ngọc Lâm triển khai nhiệm vụ cho lực lượng dân quân xã. Ảnh: Thành Chung



Bản thân đồng chí Lâm đã tổ chức chỉ huy lực lượng dân quân phối hợp với Ban công an xã tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng, quản lý, tổ chức huấn luyện tốt cho lực lượng dân quân cũng như dự bị động viên; tổ chức làm tốt công tác tuyển quân hàng năm, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân...

Cũng theo đồng chí Trần Văn Giáp, đồng chí Lâm đã tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; điều động lực lượng dân quân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Trong 5 năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà "Đại đoàn kết" thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Mới đây nhất, vào cuối năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lợi đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên tổ chức xây dựng nhà ở cho gia đình ông Phan Văn Thọ ở xóm 2. Ông Thọ hiện có con trai đầu là anh Phan Văn Thành đang nhập ngũ, đóng quân tại Đà Nẵng. Ông Phan Văn Thọ bày tỏ: “Gia đình rất cảm ơn Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hỗ trợ kinh phí, Ban Chỉ huy Quân sự xã giúp đỡ ngày công và vật tư để gia đình có một căn nhà mới vững chãi… Ở xã Hưng Lợi, không riêng gì gia đình tôi mà nhiều gia đình có con em nhập ngũ khác cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Ban Chỉ huy Quân sự xã”.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hưng Lợi và các đoàn thể đến thăm, động viên gia đình ông Phan Văn Thọ. Ảnh: Thành Chung

Là một cán bộ trẻ, năng động, tận tụy và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 5 năm liền, đồng chí Lê Ngọc Lâm được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận nhiều Giấy khen của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong giai đoạn 2019-2024, đồng chí Lê Ngọc Lâm được vinh danh là cá nhân điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét đề nghị Quân khu 4 tặng Bằng khen.