Kinh tế Tân Kỳ ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An, nhân dịp đầu năm mới 2025.

P.V: Được biết, năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ có nhiều khởi sắc. Đồng chí có thể điểm qua những kết quả cơ bản?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Năm 2024, huyện Tân Kỳ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chủ động giải quyết các khó khăn và đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.800 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2023; trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 6,9%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 12,8%, lĩnh vực dịch vụ tăng 9,5%...

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Hương - Phú - Hành của huyện Tân Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành trong đầu năm 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,3 triệu đồng, tăng 5,9 triệu đồng so với năm 2023. Tổng thu ngân sách tại địa bàn ước đạt 181.858 triệu đồng, bằng 118% kế hoạch, tăng 43,5% so với năm 2023.

Công tác đầu tư, xây dựng được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt. Tổng nguồn vốn đầu tư công và xây dựng cơ bản năm 2024 bố trí hơn 452 tỷ đồng, đến hết tháng 11 đã giải ngân 350 tỷ đồng, bằng 77,24% kế hoạch, cao hơn 22,9% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, được tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án ngoài ngân sách với tổng mức hơn 323 tỷ đồng; chấp thuận mới 4 dự án với tổng mức 27,65 tỷ đồng. Huyện đã chủ động tổ chức các cuộc làm việc mời gọi thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Nghĩa Bình tại xã Giai Xuân vừa đưa vào hoạt động trong năm 2024. Ảnh: Xuân Hoàng

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Giáo dục vẫn tiếp tục được xếp tốp đầu của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Bộ máy tổ chức các cơ quan chính quyền được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính được đẩy mạnh cả ở cấp xã và cấp huyện.

Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Kết quả đáng ghi nhận trong năm 2024 của Tân Kỳ được minh chứng là, có 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch HĐND huyện giao.

P.V: Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận nói trên, huyện Tân Kỳ đã có sự chỉ đạo cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Một trong những bài học quan trọng được rút ra là phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực tế cho thấy, lĩnh vực nào có sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, thì kết quả cao hơn.

Nhà máy Minh Anh Tân Kỳ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ảnh: Quang An

Quyết tâm chính trị cũng là vấn đề mấu chốt, quyết định đến kết quả. Quyết tâm ở đây là sự thống nhất về nhận thức, cách làm và theo đuổi đến cùng công việc của cán bộ, đảng viên mà trước hết là của cán bộ lãnh đạo các phòng, ngành và cơ sở. Cùng với đó là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ngoài trách nhiệm đối với lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, thì các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành phải tham mưu, đề xuất, hiến kế cho UBND huyện. Đó chính là những vấn đề mấu chốt, quyết định chất lượng, kết quả thực hiện.

Thi công nâng cấp đường nội thị của thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

P.V: Bước vào năm 2025, huyện Tân Kỳ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, huyện Tân Kỳ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của địa phương. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, ưu tiên ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nông thôn mới của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách. Tập trung giải pháp chống thất thu và tăng thu ngân sách bền vững. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 155 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thị trấn huyện lỵ Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện cũng phấn đấu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 93,4%. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhất là phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới; tăng cường chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động. Hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1-1,5%; thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời.

Song song với đó, huyện tiếp tục hoàn thiện đề án sáp nhập xã, sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn, an sinh xã hội.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!