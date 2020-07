Tăng cường các giải pháp đôn đốc thuế, chống thất thu ngân sách

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Cùng đại diện các ban, bộ ngành Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh thành. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành thuộc khối tài chính ngân sách.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động do đại dịch quốc tế Covid-19 nhưng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và có các giải pháp điều hành chủ động và sáng tạo. Kết quả, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%; kim ngạch xuất khẩu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu giảm 3%; ngân sách trung ương chi 15,3 ngàn tỷ đồng để phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải