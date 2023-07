Tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 3 tỉnh nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Từ ngày 3-5/7, tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023 giữa Công an tỉnh Nghệ An với công an các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào).

Về phía Công an tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng đoàn.

Về phía Công an các tỉnh của nước CHDCND Lào có các đồng chí: Đại tá Kông Chăn Xay Păn Nha - Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Đại tá Phết Nọi Lo Lon Xỉ - Phó Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Hủa Phăn; Đại tá Xẻng A Lun Năn Thạ Vông - Phó Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An và Công an 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển. Sự hợp tác giữa các bên đã và đang đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an ninh biên giới Việt - Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa Công an các tỉnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 21 trụ sở công an bản trên tuyến biên giới Việt - Lào của cả 3 tỉnh theo chỉ đạo của hai Bộ (Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Lào) và thỏa thuận giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn đã ký kết.

Công an 4 tỉnh thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023. Ảnh: Minh Khôi

Tại hội nghị, các bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Trong đó, làm tốt việc phối hợp trong công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi những thông tin liên quan an ninh trật tự giữa các bên. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn hoạt động vượt biên của các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng để phá hoại an ninh trật tự.

Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân của mình; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công dân hai nước đi lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh, học tập, giao lưu; tổ chức thực hiện có hiệu quả hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, tăng cường công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn ma tuý, nhất là phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý” theo chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam.

Trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023 với lãnh đạo Công an 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào).

Dịp này, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã trao cho Công an mỗi tỉnh 1 chiếc tivi phục vụ hội trường trực tuyến. Ảnh: Minh Khôi

Công an 4 tỉnh của 2 nước cũng đã trao những phần quà cho nhau, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Công an Nghệ An với Công an 3 tỉnh bạn ngày càng phát triển tốt đẹp.