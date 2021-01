Tăng cường phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy



Năm 2020, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo các địa phương đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Sự phối hợp hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn.

Theo đó, ngành chức năng đã điều tra, khám phá 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,5%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13% (cao hơn chỉ tiêu giao 1,13%); triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại, đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.383 đối tượng truy nã (tăng 3,02%). Tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết đạt 89,5%.

Phát hiện, xử lý 20.550 vụ phạm tội kinh tế; 277 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 90 vụ, 143 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học . Phát hiện, xử lý 25.129 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 4,83% so với năm 2019). Phát hiện, xử lý 24.548 vụ, bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy (nhiều hơn 12,85% số vụ; 9,15% đối tượng so cùng kỳ 2019). Thu giữ 738,35 kg heroin, 3.430,8 kg ma túy tổng hợp và 2.066.637 viên ma túy tổng hợp.

Công an huyện Quỳnh Lưu bắt đối tượng Và Xồng Pó, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, vào ngày 22/12/2020 tại khu vực Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: CACC

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác đồng bộ, quyết liệt, theo thống kê của các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm (giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách Nhà nước 24.817 tỷ 656 triệu đồng (tăng 15,39% so với cùng kỳ), khởi tố 2.543 vụ (tăng 28,3% so với cùng kỳ), 3.502 đối tượng (tăng 49,46% so với cùng kỳ).