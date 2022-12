Tăng cường tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại cụm 2.

Cụm 2 gồm 9 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hoà, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; theo dõi, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, nổi cộm và không để kẻ xấu lợi dụng chống phá. Bên cạnh đó, công tác khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, trao đổi như: chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn bất cập, đề nghị các cấp thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn, do nhiều thôn, bản chưa có điện thắp sáng, chưa có sóng điện thoại và tỷ lệ dùng máy điện thoại Smartphone còn thấp; việc học tập các nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến có nhiều ưu điểm là nhanh, đông người tham dự và giảm thời gian, nhưng có những hạn chế do thời gian học tập dài không phù hợp với đảng viên cơ sở và làm ăn tự do, một số địa phương chưa có hạ tầng viễn thông về tận xã…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, chủ động trong công tác của Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, Ban Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc trong cụm 2. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, Ban Tuyên huấn các đảng ủy trong cụm tăng cường tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là tại vùng biển và miền núi, biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền không gian mạng; nghiên cứu triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo; tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng bằng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng quy chế phối hợp tuyên truyền giữa ban tuyên giáo với các tổ chức, đoàn thể; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu đã đi tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn thị xã Thái Hòa có hiệu quả kinh tế cao./.