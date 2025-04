Thời sự Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng, lan toả, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, lan toả, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ niềm tin đó góp phần tạo sự đồng thuận, giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 23/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Về phía Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban; cùng các đồng chí Phó Trưởng ban, lãnh đạo các phòng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ động, kịp thời trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được hợp nhất theo Quyết định số 3262-QĐ/TU, ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngay sau khi hợp nhất, tập thể lãnh đạo Ban đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nhanh chóng ổn định bộ máy, đi vào vận hành, hoạt động hiệu quả để triển khai thực hiện nhiệm vụ; ban hành chương trình công tác năm 2025, Chương trình hoạt động của Tuyên giáo và Dân vận...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Ban đã thực hiện tốt công tác tham mưu các nội dung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và nhiệm vụ chuyên môn trong các công tác: Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, thực hiện Chỉ thị 05; Khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo; Đoàn thể, các hội và Văn phòng.

Trong đó, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Đề án số của Trung ương; Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền các nội dung liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh trên báo chí, mạng xã hội kịp thời, khá đầy đủ. Tham mưu Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời đến cơ sở.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái các thế lực thù địch được tham mưu, chỉ đạo và thực hiện kịp thời. Kịp thời có các biện pháp xử lý, gỡ bỏ các thông tin sai trái, xấu độc, nhất là liên quan đến công tác nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai một số công việc cần triển khai ngay đối với công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới. Tham mưu nội dung giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các ban xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo, làm rõ thêm những kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều nội dung.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đề xuất các nội dung về kịp thời cung cấp thông tin cho Ban để định hướng dư luận, trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động; tuyển dụng, bố trí cán bộ

người đồng bào dân tộc thiểu số; ...

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao đổi các nội dung và đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo trong công tác tham mưu, chỉ đạo; triển khai các mô hình mới khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nắm chắc tình hình thực tiễn, đổi mới quy trình xử lý văn bản...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bổ sung nhiệm vụ công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy có giải pháp quan tâm đội ngũ báo cáo viên; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Zalo để tăng cường định hướng dư luận...

Tuyên giáo và dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, lan toả, củng cố niềm tin

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, công tác tuyên giáo và dân vận đóng vai trò quan trọng, "vừa là tai mắt để nắm bắt tình hình, tư tưởng, cũng là cầu nối giữa Đảng với người dân". Trước khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy để triển khai các nhiệm vụ.

Sau hợp nhất, mặc dù thời gian rất ngắn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã bước đầu kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của 2 ban trước đây để triển khai bài bản, liên tục các nhiệm vụ; đoàn kết, chủ động, nhanh chóng ổn định công việc để đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, không để công việc gián đoạn, không bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đến nay có thể khẳng định, việc hợp nhất 2 ban là chủ trương đúng đắn, phù hợp của Trung ương Đảng, vì công tác tuyên giáo và dân vận gắn kết chặt chẽ với nhau hơn.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà Ban đang gặp phải, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, trong bối cảnh chung với nhiều khó khăn, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo, tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực của tỉnh, kể cả công tác tuyên giáo và dân vận.

Trước yêu cầu đó, công tác tuyên giáo và dân vận phải giữ vai trò quan trọng, là "tai mắt nắm bắt tư tưởng, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng".

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sự vững mạnh của hệ thống chính trị bắt nguồn từ niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân. Và công tác tuyên giáo và dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, lan toả, củng cố niềm tin. Từ niềm tin đó góp phần tạo sự đồng thuận, giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trong thời gian tới, với vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 3 yêu cầu chung.

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách tham mưu của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị để chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy xử lý những vấn đề liên quan, phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới. Các cơ quan cũng phải hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ hai, Ban phải nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả thực tiễn trong từng nội dung công việc.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên giáo và dân vận với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ban chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc trong triển khai công việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó, đoàn kết phải thực chất, trước hết là đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, đoàn kết trên cơ sở yêu cầu công việc; dân chủ, lắng nghe, cầu thị, tiếp thu vì công việc chung, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò đặc biệt của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị trong bối cảnh mới, tình hình mới, yêu cầu mới, tổ chức mới. Trong công việc, phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc 5 rõ: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp, quan trọng nhất là phát huy hiệu quả công tác; phân công rõ đầu mối, rõ công việc trên tinh thần một nhiệm vụ thì chỉ một đầu mối, một đầu mối làm nhiều nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối công tác để đảm bảo thực hiện bài bản, nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình, đáp ứng được thực tiễn, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Nhấn mạnh rõ hơn những nhiệm vụ của Ban trên các lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, trước tiên phải thống nhất tư tưởng trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Ban và trong hệ thống tuyên giáo và dân vận của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm vụ tuyên truyền, đây là nhiệm vụ khó, để đáp ứng yêu cầu phải nắm sâu, hiểu rộng các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, tỉnh để triển khai; đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu, hiệu quả hơn; quan tâm nâng cao số lượng, chất lượng, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, chuyên gia.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quan tâm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của báo chí và mạng xã hội trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong nâng cao trình độ lý luận chính trị, tổng kết lịch sử Đảng.

Nhấn mạnh công tác dân vận là việc khó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quan tâm nhiều hơn nữa, làm sao tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức để tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả.

Lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận. Trước hết, phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao hơn theo tinh thần nắm chắc, hiểu sâu, chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phải là cơ quan tiên phong trong thực hiện đổi mới, tiếp cận yêu cầu mới, sử dụng phương thức mới, chuyển đổi số trong triển khai các nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của công tác tuyên giáo và dân vận.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong cơ quan, trước hết xây dựng tổ chức đảng trong Ban, trong hệ thống tuyên giáo và dân vận đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Chủ động quan tâm động viên tinh thần, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác tuyên giáo và dân vận.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đã trả lời, trao đổi và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về trụ sở làm việc, kinh phí, cán bộ.