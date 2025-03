Thời sự Báo chí Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chiều 5/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2025. Ảnh: T.L

Trong tháng 2/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L



Các cơ quan báo chí đã cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo công tác báo chí tháng 2 năm 2025. Ảnh: T.L

Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2025); Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025). Thông tin nội dung Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thông qua Nghị quyết sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An; xem xét, thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, nội dung liên quan về thông tin việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ, được cơ quan báo chí tập trung phản ánh. Các cơ quan báo chí kịp thời thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Nhà báo Doãn Hòa - đại diện Báo Tuổi trẻ trao đổi tại hội nghị về quy chế phát ngôn. Ảnh: T.L

Ngoài ra, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh xung quanh vấn đề dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quảng bá, tuyên truyền những danh lam, thắng cảnh, lễ hội, nét đẹp văn hóa đặc sắc vùng, miền ở Nghệ An. Thông tin về ngày hội tòng quân năm 2025 ở các địa phương trong tỉnh. Tinh thần ra quân giữ gìn an ninh, trật tự của các lực lượng chức năng; thực hiện các giải pháp về trật tự, an toàn giao thông, giảm ách tắc giao thông.

Một số cơ quan báo chí phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề báo chí, dư luận phản ánh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao đổi các thông tin nhà báo quan tâm. Ảnh: T.L



Tại hội nghị, các cơ quan báo chí trao đổi về quy định phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước, hỗ trợ thông tin báo chí trong tác nghiệp, thách thức của báo chí trong thời đại công nghệ số, trách nhiệm của nhà báo trên không gian mạng...

Định hướng tuyên truyền tháng 3/2025, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thông tin kịp thời các kết quả của tỉnh trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tháng 3/2025. Ảnh: P.V



Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, làm lan tỏa sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, không gián đoạn công việc; nắm bắt và xử lý kịp thời công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ liên quan đến việc sắp xếp theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn. Quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hóa, danh lam, thắng cảnh, ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.