Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà: Nghệ An là điểm sáng của cả nước trong thực hiện dân vận chính quyền

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Nghệ An trong triển khai Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương một cách chủ động, sáng tạo và hiệu quả, trở thành điểm sáng trong cả nước.

Sáng 11/4, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để khảo sát, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33, ngày 16/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đồng thời nắm bắt các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trực tiếp làm việc với đoàn công tác Bộ Nội vụ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền; Nguyễn Viết Hưng – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền tỉnh.