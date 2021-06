Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các cục nghiệp vụ liên quan và 63 điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số phòng cùng tham dự. Ảnh: Vương Linh

Tại Hội nghị đã ghi nhận các tham luận từ nhiều đơn vị trên cả nước với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC. Qua đó từng bước tạo chuyển biến về ý thức trong PCCC của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân. Bên cạnh đó một số tồn tại, hạn chế cũng được nêu ra, phân tích, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Nghệ An hiện có 21.485 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh (riêng địa bàn thành phố Vinh là 767; còn đối với phường Lê Mao -nơi xảy ra vụ cháy thương tâm tại phòng trà Fill làm 6 người tử vong có 18 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh).

Hiện trường vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng ( TP Vinh). Ảnh tư liệu

Với số lượng lớn cơ sở như trên, để đảm bảo thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn PCCC đối với các đối tượng. Qua đó kịp thời phát hiện 2.154 thiếu sót, vi phạm; xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm với số tiền hơn 25.000.000 đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công an các địa phương.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc đối với công tác này…