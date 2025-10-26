Chủ Nhật, 26/10/2025
Tăng mức giảm trừ gia cảnh: Bước đi phù hợp trong bối cảnh giá cả leo thang

Nhóm PV - 26/10/2025 12:23
Sau nhiều kiến nghị từ người lao động, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó, từ năm 2026, mức giảm trừ cho người nộp thuế sẽ là 15,5 triệu đồng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng. Đây có thể nói là bước đi phù hợp, thể hiện sự linh hoạt và nhân văn trong chính sách thuế, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, cải thiện đời sống cho người dân.
