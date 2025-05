Pháp luật Tàng trữ vũ khí thể thao trái phép, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 30 triệu đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, vừa ký Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 29/5 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.V.D (SN 1996), cư trú tại phường Nghi Thuỷ, thành phố Vinh.

Theo nội dung quyết định, ông D.V.D bị xác định đã có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thể thao, cụ thể là 05 viên đạn thuộc loại vũ khí thể thao (hiện đang được cơ quan Công an tạm giữ). Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Với vi phạm trên, ông D.V.D bị phạt tiền với mức phạt là 30 triệu đồng, căn cứ theo các quy định nêu trên và khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).