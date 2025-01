Pháp luật Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập 'xưởng' chế tạo vũ khí trái phép Từng 2 lần vào tù về 2 tội danh “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù. Thế nhưng, một gã thanh niên không muốn hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép nên đã sa lưới pháp luật lần thứ 3.

Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí vừa mới phát hiện, bắt giữ.

Công bố lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Tín. Ảnh: Hữu Toàn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin từ người dân, các trinh sát hình sự Công an thị xã Đông Hòa phát hiện Nguyễn Thành Tín (SN 1989, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) có hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Tín, nên lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này đã được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa thực hiện vào chiều 16/1.

Từ kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ 6 khẩu súng ngắn, 2.404 viên đạn các loại, 1,1 kg thuốc đạn, 4 kg đầu đạn các loại, 10 kg vỏ đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị, công cụ, linh kiện… để chế tạo vũ khí trái phép.

Căn nhà Nguyễn Thành Tín cư trú cũng là nơi đối tượng này chế tạo vũ khí trái phép. Ảnh: Hữu Toàn

Đáng nói đây không phải là lần đầu, mà cách nay 8 năm, trong một phiên tòa hình sự sơ thẩm cuối năm 2017 của TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương), Nguyễn Thành Tín đã bị xử phạt 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù và được tái hòa nhập cộng đồng từ ngày 13/12/2018, đối tượng này không muốn hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục lén lút chế tạo vũ khí trái phép…

6 khẩu súng ngắn và hàng ngàn đạn thu giữ được khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Tín chiều 16/1. Ảnh: Hữu Toàn

Chiều 11/2/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an thị xã Đông Hòa khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Tín, phát hiện bên trong “xưởng” chế tạo vũ khí của đối tượng này có 6 khẩu súng, 10 viên đạn AR15, 731 viên đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ, vũ khí thể thao cùng nhiều công cụ chế tạo súng và các loại đồ chơi nguy hiểm khác.

Nguyễn Thành Tin khai nhận đã kết nối liên lạc qua mạng xã hội Facebook, Zalo với một số đối tượng mua bán súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ cuối tháng 10/2019 để mua công cụ, linh kiện "ký gửi hành lý" trên xe khách liên tỉnh để đưa về nhà cất giấu, chế tạo vũ khí trái phép.

Lưu đạn, thuốc nổ và một số linh kiện chế tạo vũ khí trái phép thu giữ được khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Tín. Ảnh: Hữu Toàn

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 18/8/2020, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tín 4 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, điều 304 BLHS. Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với bị cáo.

Đến nay, thêm một lần nữa Nguyễn Thành Tín không muốn hoàn lương hướng thiện, mà tái phạm hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí, nên tiếp tục sa lưới pháp luật.