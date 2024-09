Pháp luật Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ Bắt giữ Phạm Thị Hoàn khi đối tượng đang vận chuyển bình xịt hơi cay để gửi xe buýt cho khách mua qua mạng xã hội. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lê Thị Lam (đồng hương của Hoàn) về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Ngày 12/9/2024, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ. Thu giữ 190 dao, kiếm các loại; 58 bình xịt hơi cay, 03 hộp pháo (loại 36 quả) do nước ngoài sản xuất.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo đó, qua công tác kiểm tra, rà soát Phòng CSQLHC về TTXH phát hiện một số hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng có nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trái quy định pháp luật; trong đó nổi lên một số đối tượng thường trú tại huyện Đô Lương. Trước tình hình đó, Phòng CSQLHC về TTXH đã phối hợp với Công an huyện Đô Lương xác minh, điều tra làm rõ.

Sáng 08/9/2024, Tổ công tác đã bắt giữ Phạm Thị Hoàn (SN 1987), trú xã Thượng Sơn, Đô Lương khi đối tượng đang vận chuyển bình xịt hơi cay để gửi xe buýt cho khách hàng đã mua thông qua mạng xã hội. Tiến hành kiểm tra nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 66 dao, kiếm các loại; 40 bình xịt hơi cay và 03 hộp pháo do nước ngoài sản xuất.

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Lê Thị Lam (SN 1993), trú xã Thượng Sơn, Đô Lương về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ. Kiểm tra nhà riêng của đối tượng, thu giữ: 124 dao, kiếm các loại, 18 bình xịt hơi cay. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.