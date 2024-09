Pháp luật Bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế là 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 11/9/2024, Công an huyện Diễn Châu cho biết vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Ngô Văn Tuấn (SN 1988), trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Thị Thế (SN 1994), trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu. Ảnh: Trọng Tuấn

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế bị Công an huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ra Quyết định truy nã ngày 12/8/2024 cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai kế hoạch truy bắt; đồng thời cử 2 tổ công tác trực tiếp xác minh trên địa bàn huyện Diễn Châu và thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thông tin 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Quá trình xác minh, truy bắt, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn và phương thức liên lạc. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh cùng với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 08/9/2024, tại xóm Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tổ công tác Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thế.

Tiếp đó, khoảng 12h ngày 09/9/2024, tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ thành công đối tượng Ngô Văn Tuấn.

Chưa đầy 1 tháng sau khi phát lệnh truy nã đã bắt được cả 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm - Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an huyện Diễn Châu.