Tạo bước đột phá thực hiện khát vọng “kỳ tích Sông Lam”

Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại lần này, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh – cơ quan thường trực tổ chức hội nghị tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 2.065 người là cán bộ, công chức, viên chức, các trưởng, phó phòng, chuyên viên và người dân. Có thể khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc có tầm ảnh hưởng rộng và cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên cấp tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù Nghệ An trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, kinh tế – xã hội tỉnh ta đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có bước tiến mạnh mẽ. Riêng năm 2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 45.764,5 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó đã cấp mới cho 95 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 28.538 tỷ đồng. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 961,3 triệu USD. Trong 4 tháng năm 2023 cấp mới cho 8 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.451,3 tỷ đồng; điều chỉnh 7 lượt dự án.