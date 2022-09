Tạo động lực và không gian phát triển mới cho Nghệ An

Để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Nghệ An cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và chủ động tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vị trí, vai trò, lợi thế hiếm có của Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; Thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đột phá về hạ tầng giao thông có các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, tuyến đường bộ cao tốc nối thị xã Cửa Lò – thành phố Vinh đi huyện Nam Đàn – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, sớm kết nối các công trình giao thông này với hệ thống hạ tầng khác để Nghệ An phát triển; Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 căn cơ, bài bản, có giải pháp đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy tiềm năng, lợi thế và hóa giải những khó khăn, bất cập; Phát triển kinh tế – xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân…