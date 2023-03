Tạo dựng và nâng cao giá trị của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại

Chỉ tính riêng năm 2022, các cấp Hội đã lựa chọn 29 ý tưởng tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2022” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức và gửi 7 ý tưởng tham gia Chương trình “Em-Power Woman Venture, Vì bạn là lẽ sống” do Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Bắc Trung Bộ triển khai. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ 14.133 hội viên, phụ nữ tham gia học nghề; hỗ trợ thành lập được 5 hợp tác xã; xây dựng 41 tổ hợp tác, với 624 thành viên tham gia; hỗ trợ 6 hợp tác xã kết nối vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, với tổng số vốn vay là 4.614 triệu đồng.

Các cấp Hội đã quan tâm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ, hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao năng lực, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ như: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 156 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, 801 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, 29 phụ nữ là quản lý HTX; hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối, tiếp cận thông tin, thị trường cho 570 doanh nghiệp nữ; hỗ trợ thành lập mới 41 doanh nghiệp nữ.