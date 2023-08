Tạo sự đồng thuận cao, chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở

Đến nay, sau 5 năm nhìn lại, dư âm và sức lan tỏa của chương trình gặp mặt đã thể hiện được hiệu quả trong thực tiễn rất rõ nét. Đặc biệt, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã có đóng góp hết sức quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá cao qua từng năm; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, đến hết năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.805 tỷ đồng năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 2,54 tỷ USD, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (đến năm 2025 đạt 1,765 tỷ USD). Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt 45.764,5 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã cấp mới cho 69 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 21.839,4 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 27 dự án (tăng 2.712,4 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 24.551,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 4,55%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,33 lần. Nghệ An thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong năm 2022, đạt 961,3 triệu USD và 6 tháng đầu năm nay đạt 725,4 triệu USD, đứng thứ 8 cả nước. Văn hóa – xã hội có nhiều điểm sáng, định hình rõ là trung tâm về giáo dục và đào tạo, tài chính – ngân hàng, y tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Xã hội đồng thuận, an yên; tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết đồng bào lương – giáo, miền núi – đồng bằng được phát huy, lan tỏa rộng rãi.